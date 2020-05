"Che cosce!", Caterina Balivo imbarazza Mara Venier sui social

La verve ironica di Mara Venier sta conquistando tutti. La sua "Domenica In" continua a riscuotere successo negli ascolti grazie soprattutto all’ironia e ai fuori programma, e sui social i video che il marito Nicola Carraro le fa sono ormai diventati un cult. L’ultima clip condivisa su Instagram, però, ha scatenato i follower soprattutto dopo il commento a sorpresa di un altro volto Rai, quello di Caterina Balivo.

Questo lungo periodo di isolamento e distanziamento sociale inizia a farsi pesante anche per Mara Venier che, in quarantena, cerca di ammazzare il tempo cucinando e occupandosi della casa. Le sue pulizie in terrazzo stanno divertendo da settimane il popolo social, grazie ai video che Carraro fa alla moglie. L’ultimo filmato realizzato e condiviso sui social network, però, ha letteralmente acceso il web. Nelle immagini la conduttrice è immortalata mentre, sulla terrazza della sua abitazione romana, pulisce il pavimento con una granata. È però la mise decisamente audace ad aver attirato l’attenzione della maggior parte dei fan della conduttrice, vestita solo con un’ampia camicia. " Guarda che sei mezza nuda..." , commenta nel video il compagno della Venier che, in lontananza seduta lungo il parapetto del terrazzo, cerca di coprirsi le gambe come può. Qualche scambio di battute e il video raggiunge in poche ore quasi mezzo milione di visualizzazioni.