Nuova bufera su Meghan Markle. Pronto il libro della sorellastra. "Ecco la mia verità sui Duchi di Sussex"

Corrono veloci le notizie su Meghan Markle e la sua vita lontano da Londra e dalla royal family. Una vita che, a un anno da quell’annuncio choc, non è poi così felice come l’ex coppia reale aveva ipotizzato. Ancora litigi, ancora dissidi, ancora malumori e neanche la pandemia da Covid-19 non ha fermato le voci di ulteriori fratture con la Regina e il resto della famiglia. Le ultime indiscrezioni su Meghan e Harry, questa volta, arrivano dal Telegraph. Il tabloid inglese, da sempre vicino a gossip e sussurri di corte, si concentra su un altro problema che sta facendo preoccupare la Markle e la stessa sovrana. Il problema si chiama Samantha. Lei è la sorellastra di Meghan che, da sempre, attraverso i social e svariate interviste, ha tuonato verso la duchessa con parole poco lusinghiere. E, dopo un periodo di silenzio, ecco che torna all’attacco.

La donna di 56 anni, ha sempre sbugiardato l’immagine pubblica di Meghan Markle. Dipingendo la ex duchessa come una donna altezzosa e con manie di protagonismo, e soprattutto, dal carattere schivo e complicato. Per questo motivo Meghan e la corona hanno tagliato i ponti con lei, così da impedire che Samantha potesse gettare altra benzina sul fuoco. I problemi però non sono finiti. La sorellastra della duchessa adesso è pronta a pubblicare un libro, così da raccontare il suo punto di vista su Meghan e la vita all’interno della famiglia reale. Già annunciato più un anno fa, oggi il memoriale sarebbe finito e sarebbe stato già acquistato da una casa editrice. E, se le indiscrezioni che sono state rivelate dal tabloid risaltassero fondate, il libro sarà disponibile in America dal venerdì 8 gennaio. Con il titolo di "Pushy’s Part 1"£, Samantha presenta al pubblico un libro di 330 pagine in cui "svela tutte le verità nascoste della famiglia reale e come la favola dell’attrice che diventa duchessa è tutta una mera finzione".

Il libro pare che sarà pubblicato dalla Barnes & Noble e sarà un manoscritto scandalo. "Le cose non sono sempre come sembrano. In un mondo in cui le etichette definiscono chi siamo, come viviamo e come ci vediamo l’un l’altro, il mio libro cerca di svelare i segreti di una famiglia che sa nascondere i suoi panni sporchi", afferma Samantha. Meghan Markle però, come avrebbero rivelato i suoi fedeli collaboratori, sarebbe furiosa perché tutto il libro sarebbe fondato su bugie e false affermazioni.