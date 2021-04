Un altro lutto a Uomini e Donne: morta nel sonno l'ex dama del trono over

Dopo l’improvvisa scomparsa per un male incurabile di Fabio Donato Sacco, il geometra 46enne di Pordenone protagonista come cavaliere del trono over, un altro lutto colpisce la trasmissione Uomini e Donne. È stata infatti trovata morta Erica Vittoria Hausen, ex dama anche lei del trono over. La notizia ha portato grande sgomento tra gli appassionati della trasmissione che erano particolarmente affezionati a questa ex modella, che nel 2013 era uscita dal programma insieme all’ex calciatore Ivano Rotoli. La loro fu un’appassionante storia d’amore che era stata molto seguita dai telespettatori.

La donna aveva 45 anni e si è spenta nel sonno nella sua casa romana dove abitava da tempo. Ignote ancora le cause del decesso. A darne notizia tramite i social i familiari e alcuni amici, tra cui Claudia Montanarini ex tronista e opinionista del programma. Erica era originaria del Liechtenstein e aveva iniziato la carriera di modella da giovanissima, calcando con successo le passerelle già all'età di 13 anni.

Anni dopo si era dedicata al mondo della moda e del design di interni, lasciando la carriera di indossatrice. La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi era avventura nel 2013 dopo che la donna aveva visto l'ex calciatore Ivan Rotoli in tv e se ne era innamorata subito. Aveva chiesto alla redazione di partecipare ed alla fine era riuscita a conquistarlo proprio in diretta, anche se la loro storia d’amore fu di breve durata.

Erica era comparsa solo pochi giorni fa sorridente in un video postato sulla sua pagina Facebook. Aveva deciso da tempo di lasciare il mondo della televisione ma era molto attiva sui social, dove curava alcune rubriche e raccontava la sua vita privata ai migliaia di follower che la seguivano. I funerali verranno celebrati il 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino a Roma.