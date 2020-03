Alysha è il segreto di Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang è uno degli attaccanti più prolifici in circolazione e nel corso della sua carriera ha giocato in Francia, Germania ed ora in Inghilterra. Il gabonese è cresciuto in Francia ma è poi passato tra le fila delle giovanili del Milan. Nel 2008, però, all'età di 19 anni i rossoneri lo cedono al Digione e in serie B francese gioca 39 partite segnando 10 reti. L'anno successivo passa al Lilla dove segna solo due gol in 14 partite e l'anno seguente passa al Monaco dove mette sempre insieme 2 soli gol in 19 gettoni in Ligue 1.

Il primo salto di qualità lo fa nella stagione 2011-2012 e in due anni mezzo realizza 41 gol in 97 presenze complessive. La sua carriera però sbocca definitivamente nel 2013 quando viene acquistato dal Borussia Dortmund: in Germania diventa un vero e proprio idolo della tifoseria giallonera. Aubameyang segna la bellezza di 141 reti in 212 partite (in quattro anni e mezzo). L'ex canterano del Milan con il Dortmund vince una Coppa di Germania e due Supercoppe nazionali e mai una Bundesliga.

Il gabonese è stato più volte vicino ad un ritorno al Milan ma nel gennaio del 2018 passa in Premier League all'Arsenal e fino a questo momento il 30enne di Laval ha segnato una caterva di gol, 61 in sole 96 presenze con i Gunners. A fine anno, però, potrebbe ancora cambiare maglia dato che i rumors di mercato lo danno molto vicino all'Inter soprattutto nel caso i nerazzurri cederanno Lautaro Martinez ad una tra Barcellona o Real Madrid, ma ad oggi questi sono discorsi prematuri.

Aubameyang ha cambiato dunque diverse squadre in carriera ma è ormai impegnato da tempo con la sua sexy compagna Alysha con cui il rapporto va a gonfie vele. La compagna dell'attaccante dell'Arsenal vanta quasi 60.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti di vita quotidiana. Se Pierre dovesse davvero far rientro in Italia la Serie A avrà così l'opportunità di poter ammirare sui suoi spalti la bellezza di Alysha.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?