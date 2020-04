Amadeus ci sarà al prossimo Festival di Sanremo: "Non è il secondo, sarà il primo dopo il coronavirus"

Un'altra puntata con ospiti in collegamento per Domenica In, che nel ricco parterre di protagonisti in diretta dalle loro abitazioni, che questo pomeriggio ha avuto anche Amadeus e sua moglie Giovanna. Il conduttore ha chiacchierato a lungo con la conduttrice ed è stato inevitabile ripercorrere con lui i momenti salienti di Sanremo 2020, l'ultimo grande evento al quale gli italiani hanno potuto assistere prima che il coronavirus facesse irruzione nel Paese modificandolo nel profondo.

" Sembrano passati due anni, sembra una cosa lontanissima. In effetti Sanremo è stato l'ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo. E 15 giorni dopo è finito tutto. Questo è un po' quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello ", ha ammesso Amadeus con un filo di tristezza e amarezza nella voce. Dopo tanti anni, il suo festival di Sanremo era tornato ad avere una dimensione molto pop e popolare, che ha conquistato grandi platee di pubblico ma, soprattutto, tantissimi giovanissimi. La vicenda di Morgan e Bugo ha tenuto banco per settimane e ancora oggi potrebbe essere un argomento di discussione se tutto non fosse stato spazzato via dal coronavirus.

Tra i travestimenti di Achille Lauro, le polemiche per il presunto sessismo, la lite Morgan-Bugo e quella (presunta anch'essa) tra Fiorello e Tiziano Ferro, il festival di Sanremo 2020 ha regalato tantissimi momenti di distrazione al pubblico a casa. Inevitabile, quindi, chiedere ad Amadeus se secondo lui sarà possibile un bis per l'edizione 2021. Forse i tempi non sono quelli giusti, forse è necessario aspettare ancora qualche settimana prima di capire cosa succederà in Italia e se ci saranno le condizioni per riempire un teatro come quello di Sanremo già il prossimo febbraio/marzo. Nei giorni precedenti, il sindaco della città ligure ha dichiarato alla stampa che è al vaglio la possibilità di rimandare il prossimo Festival di qualche mese, proprio per dare il tempo al Paese di apire in che direzione andare.