"Amadeus ha già accettato i prossimi Sanremo". Il depistaggio di Fiorello

Il successo dell'ultimo festival di Sanremo ha sorpreso tutti, anche lo stesso Amadeus. Era inimmaginabile per tutti che si riuscissero a raggiungere certi risultati di share, eppure la formula di Amadeus evidentemente funziona. Non stupisce, quindi, che già durante le conferenze stampa del Festival, ci sia qualcuno che abbia ipotizzato anche una quarta edizione a guida Amadeus. Il conduttore non ha escluso questa possibilità, evidentemente galvanizzato dai complimenti che gli sono giustamente piovuti addosso.

Ospite di Fabio Fazio su Rai3, Amadeus ha provato a mischiare un po' le carte in tavola: " Di nuovo l'anno prossimo? Forse sì, forse no. È stato il mio triplete. Quest'anno ho vissuto il festival di Sanremo come una gioia, avvertivo aria di normalità, l'anno scorso surreale, uscivamo dalle prove alle 10 di sera e c'era il deserto, questo è stato più simile al primo, avere il teatro pieno è stato di grande impatto, è stato un pò come nel 2020 ". L'eco dell'edizione che si è conclusa poco meno di 20 giorni fa è ancora forte nel Paese, come dimostrano le classifiche di vendita ma anche i fenomeni nati sul palco del teatro Ariston, come Tananai.

Ma se, da una parte, Amadeus ha provato a usare l'arma della diplomazia, Fiorello ha utilizzato quella dell'ironia. Lo showman siciliano è intervenuto telefonicamente nella trasmissione di Rai3 e ha provato a sparigliare le carte, tentando di mettere in difficoltà Amadeus: " Vi stavo guardando, ho voluto provare a vedere se aveva il cellulare con sé, ma vi dico che è tutto a posto, farà il prossimo Festival. Farà il quarto e anche il quinto e io ci sarò sempre, anzi vado due mesi prima ". Ovviamente, le parole di Fiorello non sono da prendere troppo sul serio e potrebbero essere una provocazione alle dichiarazioni di Amaedus di qualche settimana fa, quando al conduttore chiesero se si fosse reso disponibile al quater e lui rispose che l'avrebbe fatto solo se ci fosse stato Fiorello con lui. Quest'anno, il mattatore siciliano ha presenziato solamente alla prima puntata.

Ci vorranno ancora alcuni mesi per sciogliere il nodo di Amadeus a Sanremo nel 2023 ma l'ultima edizione ha dimostrato che al pubblico Amadeus piace e che anche le sue scelte musicali si sono rivelate azzeccate. Anche per questo motivo le quotazioni per il suo ritorno all'Ariston sono molto favorevoli.