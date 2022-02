"Squadra che vince non cambia". Spunta l'idea dell'Amadeus quater

Non è escluso che Amadeus conceda un quater. Durante la conferenza stampa di bilancio di Sanremo 2022, l'indomani della serata record di ascolti che ha incoronato Mahmood e Blanco per la canzone Brividi, l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha aperto senza troppi giri di parole alla possibilità che Amadeus torni a condurre, per la quarta edizione di fila, il festival. "Mi manterrei in tema calcistico: squadra che vince non si tocca. E quindi sarebbe pazzesco non partire da questa idea" . I due ne devono ancora parlare. Affronteranno l'argomento con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Ma, come sottolineato dallo stesso Fuortes il primo a volerlo "deve essere Amadeus" . E proprio quest'ultimo, "onorato della proposta", ha detto chiaramente che ci vuole "ragionare a menti riposate" . Insomma, quel che sarà sarà. C'è ancora un anno di tempo.

In Rai l'idea del quater

La Rai starebbe già pensando di dare ad Amadeus anche il prossimo Sanremo e farlo così arrivare alle quattro edizioni di seguito. Per l'amministratore delegato quella che si è conclusa la scorsa notte è stata una edizione condotta in modo magistrale anche per quanto riguarda le scelte artistiche. Fuortes ha voluto sottolineare il lavoro corale che ha coinvolto tutti, nessuno escluso: dal più giovane tecnico al direttore di Rai1.

Amadeus prende tempo

Amadeus ha ammesso che "fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C'è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia". Parlando del futuro del festival di Sanremo ha tenuto però a spiegare che non c’è alcun nodo da sciogliere. Insomma, tutto dipende proprio dalla sua voglia di rimettersi in gioco e di lanciarsi per il quarto anno di fila in questa avventura canora. “Devo essere io convinto di avere le idee, l'energia, la forza: non è uno speciale di prima serata, quando una cosa si può fare mi butto, amo sperimentare, ma il festival va pensato, è una macchina importante. Deve partire tutto dalla mia testa, ecco perché i sì e i no non vanno detti a caldo, dopo notte in cui ho dormito tre ore", ha spiegato.

Il desiderio della moglie Giovanna

Amadeus non si sente di dare consigli a chi verrà dopo di lui: "Non sono in grado e ognuno deve fare Sanremo come meglio crede. L'unica cosa che potrei dire è che non si può tornare indietro, la porta della musica attuale aperta da Claudio Baglioni con Mahmood e Ultimo non si può chiudere". Intanto la moglie Giovanna ha espresso il desiderio di poter fare una vacanza a due, idea che non dispiacerebbe affatto al marito che ha però chiarito che difficilmente potrà avvenire prima di giugno, dato che adesso tornerà in televisione con 'I Soliti ignoti' e 'Affari tuoi'. "Avremo modo di stare insieme, ma noi condividiamo comunque un pò tutto. Io amo portarmi la mia tribù al seguito, moglie, figli e cane, non ho bisogno di isolarmi in una camera. In questi giorni abbiamo dormito col cane attaccato e il figlio nel letto. Questo per me è fonte di energia, normalità e serenità", ha raccontato il conduttore.

Un festival da record

Basti pensare che l'ad di Rai Pubblicità, Gian Paolo Tagliavia, ha reso noto che il fatturato complessivo è di 42 milioni di euro, un dato che rappresenta un record storico della raccolta pubblicitaria, se messo a confronto con tutte le edizioni del Festival. La media di share dell'uòtima serata è stata del 65% con 13 milioni e 205mila spettatori, 12% e 3 milioni in più dello scorso anno, e la media del Festival, con il 58,4%, lo rende l'edizione più seguita dal 1997.