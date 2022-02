"Il televoto non va": scoppia il caos fra il pubblico di Sanremo

Com'era prevedibile la finale del festival di Sanremo ha regalato qualche brivido inatteso, soprattutto per quanto riguarda il televoto. In apertura di serata il popolo del web ha segnalato qualche disfunzione nel meccanismo di voto. Un problema presumibilmente tecnico, che ha messo in subbuglio il web e non solo, visto che a decretare il vincitore della 72esima edizione nella serata conclusiva sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa.

I voti della giuria demoscopica e quelli della sala stampa non concorreranno, infatti, alla classifica finale come invece era avvenuto nelle quattro serate precedenti. Solo il televoto da casa - sulla base delle preferenze espresse dai telespettatori via sms o da rete fissa - decreterà la classifica generale e il podio che, con un ultimo televoto, si contenderà la vittoria di Sanremo 2022. Dopo l'annuncio di Amadeus dell'apertura delle votazioni, intorno alle 21, i centralini sono stati tempestati di sms e telefonate e questo avrebbe creato un notevole rallentamento nel sistema di raccolta voti.

Su Twitter sono arrivate decine di cinguettii sul malfunzionamento del televoto: " Come per ogni finale a me non fa inviare il codice per il televoto te pareva", "Ma non va il televoto o solo a me", "Ma è da quando è aperto il televoto che aspetto e non arriva nulla ". Gli utenti del web hanno segnalato in più occasioni problemi nell'invio - forse dovuto alla mole di voti processati - ma anche un ritardo nel meccanismo di conferma del voto ricevuto. Il sistema di votazione prevede, infatti, che dopo l'invio del codice del cantante preferito l'utente debba ricevere un messaggio di conferma del voto ricevuto con conseguente notifica del costo addebitato.

Un problema simile si era già verificato nella passata edizione di Sanremo proprio per l'enorme mole di voti ricevuti nella finalissima della kermesse. Stesso problema per la finale di The Voice di poche settimane fa e in quell'occasione la Rai, nelle vesti del direttore Coletta, dovette scusarsi per il disservizio con i telespettatori.