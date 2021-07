Amadeus pronto per Sanremo? Ma spunta "l'incognita Rai"

Prima era un "no", poi è stato un "ni" e oggi ecco arrivare il "forse". Amadeus lascia la porta aperta alla terza conduzione di Sanremo. Tutto dipenderà, però, dalle prossime nomine in Rai. Lo ha svelato il conduttore nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo hanno rilasciato un'intervista doppia alla rivista, dove hanno parlato della loro relazione e del ménage familiare. Insieme la coppia è testimonial di alcuni progetti per la salute maschile della Fondazione Humanitas, ma nella lunga chiacchierata c'è stato spazio anche per parlare di Sanremo. Subito dopo la fine dell'ultima edizione della kermesse canora, il conduttore aveva detto "no" a un Sanremo Ter in coppia con Fiorello. Ma poi il no si era trasformato in un forse e la porta non è mai stata chiusa definitivamente. L'ago della bilancia su un suo possibile ritorno all'Ariston per il terzo Festival consecutivo sarebbe - a quanto pare - quello delle prossime nomine Rai.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai sarà nominato nelle prossime settimane e i cambiamenti a viale Mazzini, soprattutto quelli ai vertici direzionali delle tre reti, potrebbero influire sulla scelta di Amadeus di accettare o meno la direzione artistica di Sanremo 2022. Il presentatore lo ha svelato nell'intervista a Oggi, parlando di un "problema" più ostico della conduzione e del tempo per organizzare la manifestazione: " Non è tanto il tempo a essere un problema. Dopo due anni di Sanremo saprei comunque dove mettere le mani. Si tratta di capire piuttosto i cambiamenti che ci saranno all’interno della Rai ".