Il falso nome, le figlie, la fuga in Spagna: cosa ha fatto Amber Heard dopo la bancarotta

La sconfitta in tribunale ha avuto pesanti ripercussioni nella vita di Amber Heard. L'attrice dovrà risarcire l'ex marito Johnny Depp con una cifra da capogiro (circa 15 milioni di dollari) e come se questo non bastasse ha perso il sostegno dei fan e delle case di produzione cinematografiche. Le accuse mosse contro Deep si sono rivelate infondate e la diva ha perso ogni credibilità agli occhi del pubblico, tanto da costringerla a cambiare vita e persino identità.

Amber Heard non navigava in acque tranquille già dall'inizio del processo. Economicamente parlando, l'approdo in tribunale è costato caro, anzi carissimo, alla diva di Hollywood. Sostenere le spese legali, oltre a dovere provvedere al risarcimento stabilito dai giudici, l'ha portata dritta alla bancarotta. La protagonista di "Aquaman" ha dovuto vendere la lussuosa villa in California, oltre a altri beni, per far fronte alle richieste e senza ingaggi, visto il dietrofront delle major del cinema, ha optato per una fuga dagli Stati Uniti.

La fuga in Spagna sotto falso nome

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico Daily Mail, l'attrice starebbe vivendo sotto uno pseudonimo in una villa di lusso a Maiorca " in affitto nella villa multimilionaria dalla famiglia di Maria Antònia Munar (una politica locale), che si trova nel centro storico del piccolo paese rurale di Costix nel cuore dell'isola spagnola ". La Heard si farebbe chiamare Martha Jane Cannary (anche conosciuta come la pistolera Calamity Jane) e si sarebbe trasferita a Maiorca con la figlia Oonagh Paige (2 anni) e la compagna, il direttore della fotografia Bianca Butti.