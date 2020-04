Ambra Lombardo dice addio a Kikò Nalli, dopo il Gf 16: "Sì, tra noi è finita"

Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande fratello condotta da Barbara d'Urso, Ambra Lombardo è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo, per via di alcune dichiarazioni rilasciate sulla sua love-story avviata con l'ex coinquilino Kikò Nalli nella casa più spiata d'Italia. Non tutti, soprattutto tra i telespettatori, credevano che la storia dei due ex gieffini sarebbe durata dopo la loro uscita dalla Casa. E stando a quanto è stato riportato dalla Lombardo in una nuova intervista, ora la sua storia vissuta con l'hairstylist dei vip nonché ex marito dell'opinionista Tina Cipollari può dirsi definitivamente giunta al capolinea.

“Sì, è finita -ha dichiarato, nel corso della sua intervista concessa a Di più magazine-. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”. E non finisce qui. Perchè, incalzata alle domande del noto rotocalco di gossip, ha proseguito così: “Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”.

Almeno per adesso, quindi, non ci è dato sapere quale sia il motivo legato alla crisi d'amore che ha investito gli ormai due ex protagonisti del Grande fratello. Di recente, l'ex concorrente del Gf 16 aveva fatto parlare di sè per essere apparsa in alcune foto tra le pagine di Nuovo -il giornale diretto da Riccardo Signoretti- che la immortalano mentre si lascia visitare dal professor Pietro Lorenzetti prima di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica additiva. Un'operazione da lei fortemente desiderata, con l'intento di aumentare le dimensioni del suo seno.

"Archiviata la relazione con Kikò Nalli, la professoressa Ambra Lombardo vuole un seno più grande. In esclusiva sul settimanale Nuovo, le foto nello studio del @proflorenzetti che la opererà. Un altro scoop da non perdere”, sono le parole riportate nella descrizione di un post di Signoretti, il quale aveva così confermato la veridicità della notizia che da tempo vedeva Ambra intenta a farsi aumentare le dimensioni del lato A.