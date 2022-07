American gigolo, Jon Bernthal eredita il ruolo di Richard Gere nella nuova serie tv

Era il 1980 quando il regista e sceneggiatore Paul Schrader portò sul grande schermo American Gigolo, pellicola che vedeva un giovanissimo Richard Gere nei panni di un gigolo che si trova invischiato in un caso di omicidio per cui viene sospettato a causa di una macchinazione alle sue spalle. Il film, che ebbe anche il merito di lanciare la carriera del futuro protagonista di Pretty woman, divenne un successo al botteghino e riuscì a entrare nell'immaginario collettivo. Ora, a distanza di quarantadue anni dall'esordio in sala del film di Schrader, American Gigolo diventa una serie televisiva per Showtime che vede l'attore Jon Bernthal ereditare il ruolo che fu di Richard Gere.

La serie, che debutterà il prossimo 9 settembre - una data che potrebbe far pensare a una presentazione in grande stile a uno dei festival cinematografici autunnali come la Mostra del Cinema di Venezia - è composta da 10 episodi ed è ambientata quindici anni dopo i fatti raccontati nel film degli anni '80. Jon Bernthal, dunque, interpreterà Julian Kaye alle prese con le conseguenze delle azioni svolte nel film di Schrader, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, sia per quanto concerne la vita privata, sia per quanto riguarda l'ambiente lavorativo: Los Angeles e l'industria del sesso, dopotutto, hanno subito numerosi cambiamenti in quindici anni e sarà compito di Julian ritrovare una propria dimensione.