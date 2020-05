Le amiche vip in soccorso di Belen Rodriguez dopo la rottura con De Martino

Belen Rodriguez non sta attraversando un momento semplice. È stata lei stessa ad ammetterlo in una diretta Instagram che ha seguito le indiscrezioni del settimanale Chi, secondo il quale lei e suo marito Stefano De Martino sarebbero in crisi. Lui si trova a Napoli da oltre un mese per registrare Made in sud mentre la showgirl argentina è bloccata a Milano insieme al figlio Santiago, in attesa di nuove disposizioni per poter finalmente iniziare le vacanze. Nei 4 minuti di video, poi salvati sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez ha raccontato con gli occhi lucidi e la voce rotta quale sia il suo attuale stato di salute e quali siano le sue priorità. Uno sfogo per mettere alcuni paletti sul gossip e spiegare in prima persona la situazione. Tantissimi i commenti di supporto per lei, sia da persone comuni che da volti noi, ai quali lei ha risposto con grande sincerità, lasciando trapelare più di quanto non avesse già detto durante la diretta.

Mentre Stefano De Martino continua sulla linea del silenzio, Belen Rodriguez sembra in cerca di supporto e non ha faticato a trovarlo nella sterminata truppa di seguaci che conta anche tantissimi personaggi famosi. " Belenita mia bella ", le ha scritto Mara Venier, che con Belen ha condiviso l'esperienza di Tu si que vales per diversi anni e che con De Martino ha dimostrato di avere un grande feeling durante le numerose interviste a Domenica In. Ancora più dolce e carico di affetto è stato il messaggio dell'attrice Laura Chiatti: " Sei la più bella del mondo. " Oltre duemila persone hanno apprezzato le parole dell'attrice, che è stata una delle prime a lasciare un commento sotto il video di Belen. Solo emoticon con cuori e fiori, ma carichi di significato, da parte di Antonella Clerici, Sergio Sylvestre e Juliana Moreira, mentre Valeria Marini ha lasciato il suo marchio di fabbrica con un'inconfondibile " Stellare ", seguito da stelle, cuori e un bacio.