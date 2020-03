Amici 19, Al Bano improvvisa e canta il coronavirus

Al Bano e Romina Power sono i "prof" di Amici 19. La coppia ha aperto la seconda parte del Serale del talent di Canale 5 andato in onda venerdì 6 marzo, caratterizzato dall'assenza di pubblico in studio in seguito alle misure governative prese in via precauzionale per l'emergenza coronavirus.

Il programma, che ha totalizzato 3,7 milioni di telespettatori con il 19,9% di share, è stato caratterizzato dall'eliminazione della ballerina Talisa Ravagnani e soprattutto da un singolare siparietto che ha visto protagonista il leone di Cellino San Marco.

Prima di esibirsi con la Power nel classico Nostalgia canaglia, Al Bano ha duettato con Nyv sulle note di Quando quando quando di Tony Renis. L'arrangiamento del classico, in una versione decisamente moderna, è stato caratterizzato da un particolare cambiamento del testo, legato all'attualità.

Al Bano e il coronavirus: il cantante "eroe" sul web

Alla domanda "Dimmi quando tu verrai", Carrisi ha infatti risposto: "Quando morirà il virus". Un'improvvisazione nata sul momento e che ha immediatamente scatenato i commenti sui social: "Momento più alto della serata", "Anche Nyv è rimasta basita", "Oh mio dio, ditemi che è doppiato vi prego". Il televoto ha poi assegnato la vittoria alla rivale Gaia, che ha duettato con Mahmood ed è passata direttamente alla terza puntata.

Nelle ore precedenti la diretta del talent di Maria De Filippi, Al Bano era già diventato un "eroe" sui social per una foto pubblicata su Twitter da Bianca Chiriatti, una giornalista leccese della Gazzetta del Mezzogiorno.

La cronista ha ricevuto lo scatto da un amico e l'ha subito postato online: l'immagine ritrae Carrisi da solo nella grande sala completamente deserta del recupero bagagli dell'aeroporto di Fiumicino. Un luogo simbolico, solitamente affollato di gente che parte e ritorna e che ora, complici le cancellazioni di numerosi voli, è diventato iconico del momento che l'Italia sta vivendo. " In aeroporto – commenta Chiriatti – solo lui e Al Bano. Che highlander! ".

La foto, condivisa anche da Selvaggia Lucarelli e apparsa su diversi siti, è diventata virale in pochi minuti. Molti utenti hanno commentato con ironia ed affetto questo scatto: "Altro che mascherina, lui ha il cappello antivirus!", "Gli fa un baffo a lui!", "Al Bano, una roccia", "Ed è subito don Albano Escobar", "Ne resterà uno solo, e sappiamo già chi sarà!", "Strano, per Albano è più vicino Ciampino", "Un quadro di Hopper, in pratica", "Felicità... un bicchiere di vino il Ryanair per Dublino la felicità!".