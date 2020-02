Amici 19, Tommaso Paradiso tra i giudici, il cast ufficiale

Mancano poche ore, ormai, al via ufficiale al nuovo serale di Amici di Maria De Filippi. L'attesa fase finale del reality prodotto e condotto da Maria De Filippi aprirà i battenti il prossimo venerdì 28 febbraio, su Canale 5. E, in occasione della conferenza-stampa, tenutasi in vista del debutto del diciannovesimo serale del talent Mediaset, sono emerse delle importanti indiscrezioni sul cast ufficiale e alcune novità concernenti il meccanismo di gioco.

Tra cui, la presenza dei giudici votanti Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e il giudice non votante Tommaso Paradiso (ex leader dei TheGiornalisti, che potrà influenzare la giuria, ma non voterà).

Stando alle stesse anticipazioni tv -emerse nel corso della nota conferenza- il serale di Amici 19 andrà in onda in 9 appuntamenti. E le ultime 3 puntate - previste nel palinsesto Mediaset - sono dedicate ad una neo-competizione, chiamata Amici All Star (Amici Big), per la quale è prevista la partecipazione di ex concorrenti di Amici e/o di cantanti già avviati nel mondo dell'industria musicale (come Enrico Nigiotti, Michele Bravi, ndr).

Inoltre, è prevista un'altra gara ancora, Amici Prof, che vede protagonisti i professori del talent. Ciascuno dei quali - associato ad un allievo di Amici 19- è chiamato ad esibirsi con gli ospiti della trasmissione e verrà giudicato dai cantanti Al Bano Carrisi e Romina Power (presenze fisse al serale, ndr).

Alessandra Amoroso, Emma, Elisa, Ermal Meta, Ghali e J-Ax sono le special guest-star invitate alla prima puntata del serale di Amici 19, che verrà trasmesso sempre in diretta e per le prime puntate di venerdì e non di sabato, a differenza di come accadeva per le precedenti edizioni del talent.

Inoltre, al serale di Amici 19 non è prevista la sfida a squadre Bianca e Blu. "Non ci sono squadre, né direttori artistici; tre gironi fatti a classifica; il primo classificato del girone va alla puntate successiva-ha fatto sapere Maria De Filippi-, il secondo deve superare tre step. Tre organi giudicanti per le due fasi di gara. Una giuria composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo: Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito Tommaso Paradiso. Paradiso parlerà e dirà quel che pensa. La scelta di non farlo giurato l'ha condivisa anche lui; è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo. So che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato. Ci sarà in tutte le puntate? Valuteremo man mano". I professori di Amici 19 sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Che si aggiungono alla VAR, formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito.