Amici, Giulia si sente male durante l'esibizione: "Ha continuato a ballare"

Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Alessandro e Deddy sono i cinque finalisti che si contenderanno il titolo di Amici 2021. I cinque talenti si sono aggiudicati la finalissima sfidandosi a colpi di esibizioni nell'ultima puntata del serale di Canale Cinque. Una serata nella quale non sono mancati i colpi di scena, forti emozioni e persino attacchi di panico.

Come quello che ha colpito la ballerina Giulia, unica rappresentante femminile tra i finalisti, che durante una delle prove di ballo ha avuto un momento di difficoltà, dove la paura e l'ansia stavano per prendere il sopravvento. Pubblico e telespettatori non si sarebbero accorti di niente se non fosse stato per la sua insegnante di ballo, Veronica Peparini, che ha svelato il retroscena dopo la notizia del suo accesso alla finale.

Voglio dire tante cose per questa ragazza. Sono così orgogliosa di lei e sono anche felicissima. Però permettetemi di dire una cosa, è stata doppiamente brava

Quandoha fatto il nome di Giulia tra i cinque finalisti, la ballerina non è riuscita a trattenersi dalla gioia. Le mani tremanti poste a coprire il viso, le gambe che si piegano facendola accasciare a terra e il respiro affannato e carico dell'emozione di chi sa di aver raggiunto un traguardo importante. Una gioia che Giulia ha voluto condividere con Sangiovanni, con il quale è sbocciato l'amore proprio nella scuola di Amici. Una volta tornata al centro dello studio, Veronica Peparini si è congratulata con la sua allieva: "".

La coreografa, prima di abbracciare Giulia, ha poi svelato un aneddoto legato all'ultima esibizione della ballerina, nella quale Giulia ha rischiato di farsi vincere da un attacco di panico: " In pratica mentre succedeva tutta la gara lei ha avuto un vero e proprio attacco di panico. Le era presa l’ansia e tremava tanto. Quindi ha superato anche questa cosa che le è successa ed è stata bravissima. Per questo dico che è stata doppiamente brava. Adesso Giulia goditi questo momento speciale che è tutto tuo. Prenditi tutti questi applausi che sono per te! ”. Fortunatamente la giovane ballerina ha saputo recuperare e questo le ha permesso di arrivare dritta in finale per contendersi il titolo.