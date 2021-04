"Stasera fai la tivvù del dolore?" Arisa "esplode" ad Amici e volano stracci

È rottura tra Arisa e Rudy Zerbi? Nell'ultima puntata di Amici il Serale i due insegnanti sono andati oltre alle consuete scaramucce divertenti e la tensione tra i due è stata evidente a pubblico in studio e telespettatori. La sfida tra i rispettivi allievi, Raffaele e Daddy, ha acceso infatti la rivalità tra i due docenti e non sono mancati gli attacchi.

Il talent di Canale 5 ha visto affrontarsi per prime le squadre di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma, come spesso succede dall'inizio del programma, in studio è andato in scena l'ennesimo siparietto ironico tra Arisa e il produttore musicale. Maria De Filippi ha invitato Rudy Zerbi a chiamare la squadra da sfidare ma prima di fare il nome, l'insegnante ha aperto la sua valigetta tirando fuori, uno ad uno, una serie di oggetti legati ad Arisa: " Scusate. Questi sono i baffi che Arisa ha lasciato a casa mia l'altra sera. Queste le unghie del suo mignolo, dell'indice, dell'anulare... ". Parole che hanno suscitato la reazione divertita di Maria De Filippi: " Si sono spezzate mentre ti graffiava? ". E che hanno fatto scatenare la cantante: " Ti prendi la responsabilità delle bufaline che stai dicendo eh ".

Raffaele fa venire la pelle d'oca ad Arisa quando canta. Per questo non avrà problemi a battere in scioltezza un ragazzo che fino a poco tempo fa faceva il barbiere

Ha fatto la televisione del dolore. Vedi Maria, ha voluto mettere il focus sul fatto che Deddy prima facesse il barbiere. Povero Deddy....cosa c'entra? Allora anche io facevo l'estetista. Ci sta, questa è la loro passione

La gara è entrata nel vivo e dopo la vittoria sulla squadra di Peparini e Pettinelli , Rudy Zerbi ha chiamato al centro dello studio il team guidato da Lorella Cuccarini e Arisa. L'insegnante ha proposto subito un guanto di sfida che ha visto contrapporsi Raffaelle e Deddy. Ad introdurre la sfida una "lettera" di Zerbi, letta da, che non ha lasciato indifferente Arisa. "", ha scritto affermato il produttore. Ma le pungenti parole di Rudy hanno scatenato la reazione di Arisa che, stizzita, non è riuscita a trattenersi: "".