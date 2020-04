Amici, Javier ci prova con una delle professioniste: "Con Virginia devo combinare qualcosa"

A poche ore dalla finale del serale di Amici, un altro ballerino sembra essere particolarmente interessato ad una delle professioniste del talent show targato Maria De Filippi.

Dopo il caso che ha visto coinvolto Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca, anche Javier Rojas ha confessato di averci spudoratamente provato con Virginia Tomarchio, ex concorrente del programma e oggi nel cast dei professionisti del serale. Le dichiarazioni inaspettate dello spagnolo, che durante il suo percorso televisivo, nonostante fosse fidanzato, ha intrecciato una relazione anche con una compagna, Talisa, sono state fatte davanti alle telecamere e, in pochissimo tempo, hanno fatto il giro della rete scatenando la reazione del web.

“ Il giorno della puntata le ho detto: ‘Virginia, se oggi mi eliminano, aspettami, non te ne andare. Vengo a casa tua’ – ha raccontato Javier a Nicolai - . Poi le dicevo: ‘Non te ne andare perché se mi eliminano, vengo con te’. E lei rideva. Ma io facevo sul serio ”. Il ballerino, quindi, ha proseguito con le sue confessioni private al collega: “ Poi oggi, dopo la puntata, le ho detto: ‘Aspettami che poi andiamo’. E quando sono arrivato a lezione le ho detto: ‘Ciao, come va?’. E lei ha iniziato a ridere e ha detto: ‘Ciao, tutto bene?’ ”.

“ Deve succedere qualcosa con Virginia. Prima o poi ci devo combinare qualcosa ”, ha aggiunto Javier e, a conferma delle sue intenzioni e dei fatti riportati a Nicolai, la produzione di Amici ha mostrato un nuovo video che raccontava quanto accaduto tra Rojas e Virginia in sala prove. “ Senti, se mi eliminano vengo a casa tua, ok? Te lo sto dicendo già adesso. Almeno non te ne andare, se c’è qualcosa mi aspetti” , le aveva detto Javier dopo l’ultima puntata scatenando, ancora una volta, la risata della ballerina.