Amici, Valentin e Francesca Tocca si scambiano cuori: il web sogna

La 19esima edizione di Amici va avanti all’insegna di un gossip che vede coinvolto Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca, ballerina professionista e sposata da più di dieci anni con Raimondo Todaro.

Solo qualche settimana fa, infatti, il settimanale Chi lanciava lo scoop secondo il quale la relazione decennale tra i due ballerini, genitori della piccola Jasmine, fosse in crisi proprio per colpa del concorrente di Amici di Maria De Filippi. Tra i due si sarebbe instaurato un feeling tale da far traballare il cuore della Tocca tanto da mettere in discussione il sentimento che prova per il marito, anche lui danzatore professionista e volto storico di Ballando con le stelle.

Poi la “cacciata” di Valentin dal serale di Amici sembrava potesse mettere fine alla “frequentazione” tra Dumitru e la Tocca che, però, pare stiano continuando a sentirsi anche sui social. Pur consapevoli del gossip iniziato a circolare nelle ultime ore, Valentin e Francesca non hanno esitato a scambiarsi messaggi che hanno scatenato la curiosità del web, desideroso di sapere ad ogni costo cosa ci sia veramente tra l’ex concorrente di Amici e la ballerina.

Dopo aver commentato la sua uscita di scena del serale, Valentin è tornato sui social per dirsi fiero di come sia andato avanti il suo percorso, ma ciò che è immediatamente balzato agli occhi di tutti è il cuore che la Tocca ha lasciato sul post Instagram del ballerino. Lui, inoltre, ha deciso di condividere sui social delle “storie” in cui mostra due passi a due che hanno infiammato il pubblico di Amici e fatto molto mormorare, soprattutto per i baci che Valentin ha dato a Francesca a fine coreografia.

Tra i due, quindi, si tratta solo di lavoro o, così come accaduto in altre edizioni del talent show di Maria De Filippi, è nato un amore durante le prove in sala? Non si tratterebbe, tuttavia, del primo caso nella storia del programma e i messaggi che Dumitru e la Tocca si sono scambiati non fanno altro che alimentare i rumors.