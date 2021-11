La De Filippi sbotta con Lda: "Le palle le hai a casa?"

Non è usuale vedere Maria De Filippi perdere la pazienza. Ma nell'ultima puntata di Amici, i due giovani talenti Lda e Alberto sono riusciti nell'intento. In studio si è accesa una discussione sulla possibilità per Alberto di sostituire Luca D'Alessio in sfida. Una proposta che il figlio di Gigi D'Alessio non ha rifiutato e questo ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice.

La decima puntata del talent di Canale 5 non è stata positiva per il cantante Lda. Luca D'Alessio, figlio del più celebre Gigi, si è esibito sulle note di "It's oh so quiet", mescolando barre in italiano scritte da lui a parti cantante in inglese. La sua performance ha convinto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, ma non la coach Anna Pettinelli, la stessa che gli aveva proposto di cantare il brano internazionale. L'insegnate ha stroncato la sua esibizione, rifilandogli uno "zero" e questo lo ha fatto finire ai margini della classifica finale sulla base della quale di assegnano le sfide.

A fine puntata quando è arrivata la comunicazione ufficiale, che Lda avrebbe dovuto sostenere la sfida per rimanere nella scuola di Amici, si è accesa la discussione. Il compagno di classe di Lda, Alberto si è detto in totale disaccordo con il voto della Pettinelli, costato la sfida a D'Alessio, e si è proposto di prendere il suo posto. Luca non ha rifiutato, sulle prime, l'offerta del compagno e questo ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi.

La conduttrice ha criticato prima l'atteggiamento di Alberto, che con il suo scambio avrebbe indebolito Lda agli occhi degli spettatori, facendo passare come più debole. Poi la De Filippi ha bacchettato il figlio di D'Alessio per non avere avuto il carattere di dire "no" e buttarsi nella sfida. " Tu sei d'accordo? - ha tuonato Maria all'indirizzo di Lda, interrompendo la discussione tra i due talenti e gli insegnanti - Cioè tu hai bisogno di Alberto che si mette in sfida al posto tuo? Tu te la fai fare da lui? E le palle nella vita dove le abbiamo? A casa ".