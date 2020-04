Amici, il padre di Giulia Molino: "Ha avuto problemi di anoressia"

Seconda classificata ad Amici 2020, Giulia Molino è stata una delle rivelazioni di questa edizione del talent show, ma nel passato della cantante si nasconde un dramma.

A raccontare ciò che ha segnato Giulia e tutta la sua famiglia è stato il padre Michele, che è già intervenuto durante il serale con un collegamento video durante il quale la Molino non è riuscita a trattenere la commozione. Attraverso le pagine del settimanale DiPiù Tv, il signor Molino ha rivelato che la figlia, da giovanissima, ha sofferto di disturbi alimentari.

“ Durante l’adolescenza Giulia ha iniziato ad avere problemi con l’alimentazione, insomma ha conosciuto il problema dell’anoressia – ha raccontato lui - . Sia chiaro, noi come famiglia non l’abbiamo mai lasciata sola e, fin da subito, l’abbiamo affidata ai migliori specialisti che hanno fatto di tutto per evitare che nostra figlia si aggravasse ”.

Riuscita a riemergere dal baratro in cui stava sprofondando, Giulia ha trasferito questo suo racconto nel singolo “Va tutto bene”, contenuto nel suo album di esordio. Attraverso la musica, dunque, la giovane ha raccontato il dramma dell’anoressia ed è proprio questa passione che ha permesso alla Molino di rialzarsi e iniziare a muovere i primi passi nel mondo musicale confermandosi come una sorta di “bambina prodigio” . Fu il padre, infatti, ad individuare le sue abilità iscrivendola ad una festa durante la quale venne notata da un giornalista. Da quel momento, la Molino non si è più fermata. “ Le abbiamo frequentare i corsi migliori e si è perfezionata con una vocalist diventando la ragazza che tutti conoscete ”, ha raccontato con orgoglio lui.