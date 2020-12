"Mi chiamo Pippa, quello so fare": standing ovation per Arisa ad Amici contro Zerbi

Arisa è arrivata a mettere un po' di pepe nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata scelta come insegnante della classe di canto e sta dimostrando di avere un'ottima capacità di insegnamento ai ragazzi, che ne apprezzano il modo di porsi. Non è l'unica new entry nella scuola di Canale5, dove quest'anno è stata reclutata anche Lorella Cuccarini come insegnante di ballo. Il carattere frizzante di Arisa è ben noto a tutti e così non mancano gli scontri con gli altri insegnanti, ai quali Arisa non si sottrae pur di difendere i suoi ragazzi. Questo è quello che è accaduto nella puntata in diretta di sabato 19 dicembre, quando la cantante ha avuto un momento di discussione con Rudy Zerbi, decano delle trasmissioni di Maria De Filippi.

L'ex discografico è noto per essere intransigente e poco incline ai sentimentalismi. Fin dall'inizio del programma, i due si sono punzecchiati e provocati bonariamente, dando vita a siparietti che piacciono al pubblico a casa, che prende le parti dell'uno o dell'altro come si suole fare spesso sui social. L'ultimo scontro è sul cantante Raffaele, un allievo di Arisa, sul quale Rudy Zerbi non ha mancato di dire la sua: " Quando canti alcune cose sembri Mango, in altre Mahmood e Marco Mengoni ma chi sei davvero? ". L'accusa di assenza di personalità non piace alla cantante lucana, che a quel punto inizia a discernere e a spiegare punto per punto la sua posizione in difesa di Raffale.