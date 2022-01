Un amore che vince sul tempo: l'ultima stagione di A Discovery of Witches

Una saga avventurosa che miscela il romanticismo al mistero. Una serie tv raffinata fuori dai classici stilemi di un racconto fantasy che ha trovato sul web (e sui social) una casa molto accogliente, e che ha permesso allo show inglese di veleggiare alto nei consensi da parte del pubblico. A Discovery of Witches è andato in onda per la prima volta nel 2018, i sette episodi che compongono la terza e ultima stagione arrivano su Sky e in streaming su NowTv in prima visione dal 7 gennaio. Nel corso degli anni la serie non ha perso le sue qualità, anzi, è riuscita a mantenere alto l’interesse grazie a una storia sempre avvincente e a un cast molto valido. Qualità che sono confermate anche negli episodi della stagione tre.

Ispirata ai libri de La Trilogia delle anime di Deborah Harkness – bestseller anche in Italia - la serie segue molto fedelmente quello che accade nei romanzi. Al centro della vicenda c’è la vita Diana Bishop (Teresa Palmer), storica dell’occultismo, che torna all’università di Oxford per alcune ricerche su un antico manoscritto. Le sue indagini la conducono tra le braccia del vampiro e genetista Matthew Clairmont (Matthew Goode) e a una riscoperta delle sue origini di strega. Diana, causa forza maggiore, si trova a dover stringere un’alleanza con il suo più acerrimo nemico per scoprire cosa si nasconde tra le pagine del manoscritto su cui ha messo le mani. Scoperchiando, però, un vaso di Pandora fatto di segreti e torbidi misteri.

La terza stagione di A Discovery of Witches alza ancora la posta in gioco. Diana è ora in dolce attesa e ancora più consapevole delle sue abilità magiche. Nello stesso istante, Matthew cerca di portare a termine la sua missione: trovare le ultime pagine del Libro delle Anime e salvare il futuro di tutte le creature magiche. Lo scontro finale è, praticamente, alle porte.

A Discovery of Witches è una serie adulta, fuori da tutte le tematiche di un classico racconto di magia. È una storia che racconta di un amore forte e passionale, capace di vincere su tutto. Sia sul tempo che sulle forze del male. Ma è anche il dramma umano di due outsider che lottano per la salvezza della loro specie. Non ha ricevuto solo il plauso da parte del pubblico. La stampa di settore ha premiato A Discovery of Witches con buone critiche, definendo lo show "un racconto intelligente che fonde i due mondi – quello umano e quello della magia – che convince grazie alla perfetta chimica dei personaggi". Candidata come migliore serie drammatica ai National Television Awards, lo show ha rilanciato in Italia la serialità made in british.