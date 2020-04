Anche Alberto di Monaco è guarito dal coronavirus

Ci sono buone notizie in merito alla salute del principe Alberto di Monaco. Come riportano le agenzie stampa, il Principato dopo giorni di silenzio e di apprensione può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Alberto ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus. Primo fra le "vittime" illustri di questa dilaniante pandemia, è uno dei tanti che è riuscito a sconfiggere la minaccia del virus e ora, con lenta gradualità, può tornare alla sua vita di sempre.

Il principe Alberto di Monaco si è dunque ripreso con successo dopo essere risultato positivo al coronavirus alcune settimane fa, e ora è pronto a ricongiungersi con la sua famiglia. La notizia è stata diffusa in una nota del Palazzo dei principi di Monaco, secondo cui i medici che hanno monitorato la salute di Alberto hanno comunicato che ora può terminare il periodo di autoisolamento. "Il principe è ufficialmente guarito ed è in buona salute - si legge nel comunicato -. Si riporta, inoltre, che si riunirà presto con la sua famiglia ma, allo stesso tempo, manterrà le misure di autoisolamento, in particolare per quanto riguarda i contatti con il governo e i suoi consiglieri". I reali monegaschi possono così tornare a vivere e asperare.

La notizia della positività del principe Alberto di Monaco è stata comunicata lo scorso 19 marzo, meno di due settimane fa. La notizia ha subito fatto il giro del web e gettato nella paura la famiglia e tutte le persone che, nei giorni antecedenti, hanno avuto contatti con lui. Dopo Alberto tra le vittime è caduto anche il principe Carlo (ora guarito), che giorni prima del 19 marzo, avrebbe avuto un incontro con il reale monegasco. Nel vortice è caduto anche il ministro Johnson ma, dalle ultime notizie, pare che non abbia avuto nessun tipo di contatto con il Principe. Come Alberto, anche il Principe Carlo è guarito dal virus. Per il reggente di Monaco però l’isolamento è stato lungo e difficile, come hanno riportato fonti ufficiale. Non ha avuto sintomi gravi ma per lui non è stato facile affrontare la paura del virus e vivere lontano dalla sua famiglia.

Stando agli ultimi dati forniti lunedì scorso, nel principato sono 49 i casi confermati di coronavirus, di cui uno già guarito e, per ora, non c’è nessuna vittima.