Anche Indira Varma de "Il Trono di Spade" è positiva al coronavirus

Si allarga di giorni in giorno la lista delle persone contagiate dal coronavirus, questo nemico silente ma insidioso che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il resto del mondo. Il momento è tragico e, nonostante tutto, si cerca di vedere positivo, di sperare che "tutto vada bene". Non è facile vedere la luce in fondo al tunnel però, se la lista dei malati si allunga senza sosta. Un altro volto noto del mondo dello spettacolo è stato infettato dal coronavirus e si tratta dell’attrice Indira Varma. Di origini inglesi, è celebre per essere apparsa nel ruolo di Ellaria Sand, amante del Principe di Dorne, nella stagione 4 de "ll Trono di Spade". Un ruolo che ha interpretato poi fino all’ultimo episodio della stagione 7.

L’annuncio di Indira Varma arriva attraverso i social, in un post sul suo profilo instagram, in cui oltre a rivelare di essere risultata positiva la virus, vuole lanciare un messaggio di speranza e di supporto morale per tutta la popolazione. L’attrice fino a qualche settimana fa era impegnata a teatro, in una produzione dal titolo "The Seagull". Si tratta di una versione moderna dell’opera di Anton Chechov conosciuta in Italia con il nome de "Il Gabbiano". A questa pièce ha partecipato pure Emilia Clarke, anche lei attrice de "Il Trono di Spade", ma non è dato sapere almeno per il momento se altri membri del cast sono stati contagiati. Tutto è in divenire e le notizie si susseguono a un ritmo concitato. Lo spettacolo sarebbe dovuto andare in scena mercoledì 18 marzo a Londra e al Playhouse Theatre, ma ora la produzione è stata fermata e rimandata a data da destinarsi.

"È triste vedere molti set chiusi. Anche il mio lo è, purtroppo. La pandemia però ha costretto tutti a uno stop forzato – esordisce Varna sui social -. Io ora sono a letto proprio a causa del Covid-19 e non è affatto piacevole. Rimanete al sicuro, Rimanete a casa e siate gentili con le persone a voi vicine. Le fenici possono risorgere dalle ceneri. E noi faremo lo stesso", conclude.

Indira Varna è nata a Londra ma ha origini indiane. Dopo il "Trono di Spade", ruolo che le ha regalato il successo che merita, è entrata nel cast di "Carnival Row". La serie di Amazon con Orlando Bloom, proprio a causa del virus, è stata sospesa. Anche Kristofer Hivju della celebre serie HBO e collega di Indira è risultato positivo al coronavirus.