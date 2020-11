Iva Zanicchi positiva al Covid: "A casa da tre giorni, ma sto bene"

Tanti sono ormai i vip positivi al Covid. E oggi alla lunga lista si aggiunge Iva Zanicchi che ha voluto dare personalmente la notizia ai suoi fan tramite un video in cui ha tranquillizzato tutti dicendo anche: “ Non c’è niente di male a dirlo, l’Italia è piena, sono a casa da tre giorni, ma sto bene ”.

La cantante è al momento isolata nella sua casa, è allegra e ha voluto rassicurare: “ Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione ”. L’annuncio della cantante è arrivato dopo un video per suo marito comparso per sbaglio sul Facebook che ha diffuso la notizia della sua positività. Di conseguenza la Zanicchi ha deciso di mostrarsi in prima persona per confermare la notizia e mandare un messaggio ai suoi ammiratori.

“ Pubblico questo messaggio perché mi hanno già chiamato tante persone. Bisogna stare attenti e non uscire: purtroppo l’ho attaccato anche a una mia sorella ”, conclude nel suo video la cantante. In un’intervista ha poi raccontato di essersi sentita srana qualche giorno fa. “ Dei dolori strani alle articolazioni, che solitamente non avevo. Mi sono misurata la febbre: avevo 37.5 e ho capito subito che poteva essere il virus. Ho fatto il tampone ed è risultato positivo ”, ha detto la Zanicchi.

Iva però si sente molto tranquilla: “ Non bisogna però prenderlo sottogamba, è una brutta roba. L’importante è che uno abbia la respirazione buona, questa chiusura che ho oggi passerà sicuramente. Sono in casa, e comunque non sono da sola: c’è il mio compagno, i miei due fratelli che vivono con me. Siamo un po’ tutti infetti in questa casa: quando rispondo dico “Qui ospedale Zanicchi, i letti sono tutti occupati" .

In questa settimana anche Ornella Vanoni ha contratto il virus. Dopo un primo momento in cui aveva dichiarato di avere pochi sintomi, durante la trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio ha esternato la sua paura di non farcela. "Non voglio morire, non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire”.