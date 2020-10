Anche Serena Autieri lo smaschera: "Non sono mai stata insieme a Garko"

Il coming out di Gabriel Garko ha messo in moto una lunga serie di illazioni su tutte quelle donne che avrebbero avuto con lui una relazione sentimentale. E com’era prevedibile, ora sono tante le attrici che mettono in seria difficoltà la credibilità del celebre attore di Mediaset. Tra le tante, spunta anche Serena Autieri. La talentuosa attrice partenopea, tempo fa, ha condiviso il set de L’onore e il Rispetto insieme a Gabriel Garko. Nella fiction ha interpretato uno degli interessi amorosi di Tonio Fortebracci. C’era molta alchimia tra di loro, dentro e fuori dal set. E all’epoca i giornali cominciavano a parlare di una relazione tra la Autieri e Garko. Relazione, di fatto, smentita a gran voce.

Intervenuta alla trasmissione di Rai Uno "Oggi è un altro giorno" di Serena Ortone, l’attrice fa chiarezza su tutti i gossip e tutti i rumor che avevano interessato la sua vita privata. "Io e Gabriel? Non siamo mai stati insieme –afferma Serena Autieri -. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti spesso, siamo usciti anche insieme ma non siamo mai stati fidanzati", racconta. E poi aggiunge: "Io adesso sono una donna sposata, ho una figlia quindi preferirei cambiare argomento. Solo di una cosa mi domando: nel 2020 credo che sia un po’ svilente parlare di queste cose. Ci sono tante cose su cui discutere", ammette l’attrice ai microfoni della trasmissione.

Oggi Serena Autieri è sposata con il manager Enrico Griselli e insieme condividono una splendida bambina, nata più di 7 anni fa. Con questa affermazione, che subito ha fatto il giro del web, la Autieri vuole mettere a tacere un gossip sul suo conto che ritiene scomodo e poco lusinghiero. Dopotutto, è passato anche molto tempo da quando le voci di una possibile relazione tra i due sono cominciate a circolare sui tabloid. Era il 2006 e si parlava di un "feeling speciale" con Gabriel Garko quando Diva e Donna aveva pubblicato un articolo sulla coppia celebre in tv. Serena Autieri prima de l’Onore e il Rispetto aveva trovato successo in Vento di Ponente. E quindi, l’indiscrezione che è stata lanciata dai giornali, è stata sbugiardata con tutte le riceventi vicissitudini che hanno coinvolto l’attore. Dopo il coming out al Grande Fratello Vip, per Garko pare che si siano aperte nuove strade. L’attore ora è coinvolto in una nuova fiction, ancora top secret, e ha pure trovato un nuovo interesse amoroso di appena 23 anni.