"Charlene ricoverata in una clinica per una dipendenza da farmaci": l'indiscrezione choc

Non c’è pace per la principessa Charlene. Sua Altezza Serenissima è tornata lo scorso 8 novembre nel Principato di Monaco, dopo 8 mesi trascorsi in Sudafrica a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica, ma quella che sembrava la fine di un’odissea si è trasformata, forse, nell’inizio di un altro capitolo. Charlene non è più a Monaco ed è di nuovo ricoverata in una clinica, ammette il principe Alberto in un’intervista al People. Stando al magazine Voici la struttura si troverebbe in Svizzera.

Charlene in clinica

A Monaco-Matin il principe Alberto aveva raccontato: “Charlene sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e pace. Non è nel Principato, ma potremo visitarla molto presto. Non posso dirvi di più per discrezione. C’è molta stanchezza, non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo e follow-up”. Aveva anche aggiunto che la moglie si trova in un posto “lontano dalla Rocca, ma abbastanza vicino per permettere a me e ai bambini di andare a trovarla”. Dunque la principessa, appena tornata, è già ripartita.

In una nuova intervista al People, però, Alberto di Monaco ha chiarito alcuni misteri in merito allo stato di salute della moglie e rivelato che si trova in una “clinica” , puntualizzando: “È esausta fisicamente e mentalmente e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene, né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri”. Il principe Alberto ha spiegato che Charlene dovrà rimanere nella struttura per diverse settimane, “come minimo” e, poi, ha aggiunto: “È diventato abbastanza evidente che non stesse bene”, ma “era molto calma e comprensiva. Ha capito da sola che aveva bisogno di aiuto. Non si può costringere nessuno a capire di aver bisogno di trattamenti medici. Bisogna accettarlo da soli”.

Infine Alberto ha detto: “Probabilmente sarò costretto a specificarlo più volte, ma tutto ciò non ha niente a che fare con la nostra relazione. Non la relazione tra marito e moglie. Si tratta di qualcosa di natura diversa”. Le parole del principe ci aiutano a capire un po’ meglio la situazione della principessa Charlene ma, nello stesso tempo, ci allarmano. Si riaffaccia lo spettro di problemi psicologici, di una presunta dipendenza da farmaci di Charlene e, addirittura di eventi psicotici. Ipotesi vagliate dai tabloid, ma di cui, al momento, non abbiamo alcuna certezza.

Charlene è in Svizzera?

Per motivi di privacy il principe Alberto non ha voluto rivelare dove si trova la clinica in cui è ricoverata Charlene. Il magazine francese Voici sostiene che il luogo segreto sia la Svizzera e che la struttura sia specializzata proprio nella cura di dipendenze. Una fonte ha detto al giornale: “Un luogo calmo e tranquillo, lontano dalla negatività del Palazzo”. Un’affermazione inquietante che l’insider ha motivato così: “Charlene ha retto una settimana a Monaco, ma ogni volta che mette piede nella Rocca subisce pressioni. In questi mesi in Sudafrica si è ripresa, ma le sue condizioni rimangono preoccupanti ed è ancora troppo debole per affrontare i doveri imposti dal suo ruolo”. Voici parla di una dipendenza da sonniferi e ritiene che la principessa Charlene sarebbe andata via di nuovo, lo scorso 15 novembre, perché “determinata a salvarsi”.

Ci sarebbe, poi, anche un altro problema: secondo Voici i rapporti tra Charlene e Caroline di Monaco non sarebbero affatto idilliaci. La fonte ha raccontato: “[Charlene] non era pronta a rientrare, è stato Alberto a insistere perché voleva che lei lo accompagnasse a Dubai il 13 novembre e che fosse presente alla Festa Nazionale. Charlene ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento non ci fosse Caroline, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati”. Il principe Alberto avrebbe tentato di convincere la sorella a farsi da parte e, ha rivelato ancora l’insider, “hanno avuto un’accesa discussione, ma Caroline è stata irremovibile”. Così la principessa Charlene avrebbe di nuovo fatto i bagagli: “Questi mesi in Sudafrica le sono serviti per comprendere che non ha più voglia di sottostare a pressioni. Ha deciso di separarsi da tutte le persone tossiche…pensa solo a ristabilirsi completamente”.

La situazione non è ancora del tutto chiara: possiamo intuire che l’infezione otorinolaringoiatrica sia ormai qualcosa che appartiene al passato. Una possibile separazione da Alberto potrebbe essere un’ipotesi ancora valida, ma non dimentichiamo che proprio il principe ha escluso categoricamente la crisi. Allora rimangono in piedi l’ipotesi di problemi di origine psicologica, l’abuso di farmaci e un clima non troppo accogliente a Palazzo Grimaldi. Nulla esclude che queste tre opzioni siano presenti contemporaneamente.