La principessa Charlene è tornata a casa: ma il suo volto fa preoccupare

Sono passati circa 8 mesi da quando la principessa Charlene si è recata in Sudafrica per promuovere la sua campagna contro il bracconaggio e partecipare al funerale del re Zulu Goodwill Zwelithini. Da allora Sua Altezza Serenissima ha subìto 4 interventi alla testa per una infezione otorinolaringoiatrica e sul rapporto con il principe Aberto si sono scatenati rumors che neanche i diretti interessati sono riusciti a far tacere. L’8 novembre 2021, però, è arrivata la svolta. Charlene è tornata a casa e il principato ha già pubblicato le prime foto dei principi accanto ai loro figli.

Il rientro

Sembrava che questo ritorno non dovesse avvenire mai. Finalmente, però, alle 8.30 di mattina dell’8 novembre 2021 la principessa Charlene è stata fotografata mentre scendeva dal jet privato che da Durban l’ha condotta all’aeroporto di Nizza. Sua Altezza Serenissima ha poi preso un elicottero che l’ha portata nel principato di Monaco, dove ha potuto rivedere la sua famiglia. Charlene è arrivata a Palazzo accolta dai sorrisi e dai saluti dei suoi collaboratori e con un simpatico “accompagnatore”, il cagnolino di nome Khan, regalo per i gemelli Jacques e Gabriella.

Il rientro è stato festeggiato anche dalle parole rassicuranti di un portavoce dei principi che, non appena Charlene ha messo piede all’aeroporto di Nizza, ha dichiarato: “La principessa è di buon umore e non vede l’ora di tornare a casa. Anche il padre della donna, Mike Wittstock, era felicissimo che sua figlia stesse tornando a Monaco”. Il papà della principessa, infatti, si è trasferito con la famiglia da Benoni a Monaco proprio per stare accanto alla figlia.

L’odissea di Charlene

In Sudafrica Charlene ha affrontato ben 4 operazioni, un collasso a inizio settembre 2021 e una lunga convalescenza prima di poter riabbracciare i suoi cari. La prima è avvenuta nel maggio 2021, subito dopo aver contratto l’infezione otorinolaringoiatrica. Poi ci sono stati gli interventi del 23 giugno, del 13 agosto e l’ultimo lo scorso 8 ottobre, annunciato dalla fondazione della principessa: “Sua Altezza Serenissima Charlene di Monaco verrà sottoposta ad anestesia generale per l’intervento finale che avverrà oggi. La fondazione della principessa Charlene di Monaco le fa i migliori auguri per l’operazione finale e la convalescenza”. L’intervento è andato “benissimo” , come ha fatto sapere il Palazzo, consentendo a Charlene di scrivere la parola fine su questo periodo angosciante della sua vita.

Era stata proprio la principessa, con un’intervista a News 24, a raccontare la sua odissea: “Ho subìto un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarsi. L’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi”.

I lunghi mesi passati lontano dai figli, poi, sono stati ulteriormente complicati dal gossip che preannunciava il divorzio tra la principessa e Alberto di Monaco, insinuando persino che la principessa stesse cercando una nuova casa a Johannersburg. Lo scorso settembre è stato il principe Alberto a fare il punto della situazione sul People, senza nascondere la sua rabbia: “Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso. Non se ne è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro” , sottolineando: “Doveva essere solo una settimana, un soggiorno di dieci giorni al massimo, ma lei è ancora lì perché dopo l’infezione sono sorte molte complicazioni mediche”.

Il principato di Monaco in festa

Ormai tutte le polemiche sembrano appartenere a un lontano passato La famiglia si è riunita e a testimoniarlo ci sono le foto pubblicate sul profilo Facebook di Palazzo Grimaldi. Con questi scatti, realizzati da Eric Mathon, è stato annunciato il rientro della principessa, ma basteranno a zittire le voci di una crisi coniugale? Nelle immagini la felicità dei principi e dei gemelli è evidente, ma è altrettanto visibile la stanchezza di Charlene, che neppure la mascherina scura riesce nascondere. Il suo sguardo è sollevato e, nello stesso tempo, piuttosto provato.