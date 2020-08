Andrea Bocelli, dopo la morte del cane Pallina ora arriva una denuncia per negligenza

Non è basta la morte a metter fine alla triste vicenda della scomparsa in mare di Pallina, il piccolo levriero italiano della famiglia Bocelli. Oggi, a distanza di pochi giorni dalla tragica scomparsa, Andrea Bocelli e sua moglie sono finiti nel mirino dell'Associazione italiana per la difesa animali e ambiente, che ha fatto un esposto alla procura della repubblica di Tempio Pausania contro ignoti per " abbandono di animali e negligenza colposa ".

La denuncia penale dell'Aidaa è stata fatta formalmente contro ignoti ma Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti sono stati citati espressamente come persone informate dei fatti. Solo loro, infatti, possono ricostruire nei dettagli la vicenda di quanto accaduto sulla barca e sulle eventuali motivazioni per le quali Pallina, la loro cagnolina, è stata lasciata sola. A causarne la possibile caduta e la conseguente morte sarebbe proprio stato l'averla lasciata sola. " Dalle ricostruzioni fatte dalla stampa e dai servizi nazionali televisivi - si legge nell'esposto dell'Associazione - il cagnolino sarebbe caduto in acqua in un momento in cui nessuno lo osservava e della sua scomparsa ci si sarebbe accorti solo successivamente, fatto questo che ne avrebbe provocato la morte ".

Un'accusa, quella di abbandono di animali e negligenza colposa, che pesa come un macigno e che si aggiunge al dolore della scomparsa del piccolo animale. Una settimana fa Andrea Bocelli e sua moglie avevano lanciato un accorato appello attraverso i social network per ritrovare la loro cagnolina caduta e dispersa in mare durante una gita in barca tra Arzachena e Golfo Aranci in Sardegna. Dopo due giorni di intense ricerche, che avevano coinvolto Guardia Costiera, forze dell'ordine, associazioni e volontari, la famiglia aveva annunciato con dolore lo stop delle ricerche e la prematura morte del cucciolo. Il post dell'addio a Pallina aveva toccato il popolo del web che si è stretto attorno alla famiglia. Ma i dubbi sulla vicenda rimango e l'associazione per la difesa degli animali ha deciso di procedere come atto dovuto.

Difficile capire la dinamica dell'incidente che ha sconvolto Andrea Bocelli e la sua famiglia e proprio per questo l'Aidaa si è mossa per fare chiarezza e individuare i responsabili. E mentre il popolo del web si divide tra chi chiede di lasciare in pace una famiglia addolorata dalla triste scomparsa e chi vuol fare chiarezza, ora spetterà alla procura della repubblica di Tempio Pausania fare le indagini e capire se ci siano stati o meno mancanze.