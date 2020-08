"Pallina è dispersa in mare", scomparso il cane di Andrea Bocelli. E l'artista chiede aiuto

" Aiutateci a ritrovare Pallina ", è l'angosciante appello che Andrea Bocelli ha affidato ai social network per chiedere aiuto per ritrovare il cagnolino di famiglia. L'animale, un levriero italiano di taglia medio piccola, è scomparso dall'imbarcazione sulla quale il cantante lirico, la moglie e i suoi figli stanno trascorrendo alcuni giorni di relax in Sardegna.

Andrea Bocelli, che negli scorsi giorni era finito in mezzo a una polemica per aver ridimensionato la pericolosità del coronavirus, è apparso sui social network per lanciare un accorato appello a fan e follower. Il tenore, poche ore fa, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook alcune foto di Pallina, il cane di razza che fa parte della famiglia da alcuni anni, appellandosi all'aiuto di coloro che si trovano in Sardegna.

"A iutateci a ritrovare Pallina - si legge nel post social - Vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Il nostro piccolo levrierino italiano risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Ha il microchip ed è molto affettuosa... Sarà solo, sicuramente, molto impaurita. Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti ". Non è chiaro se il cagnolino sia sceso a terra durante un'escursione sulla terra ferma o se sia saltato in acqua, ma le parole di Andrea Bocelli: " È dispersa in mare ", farebbero pensare al fatto che l'animale sia caduto in acqua.