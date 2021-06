L'Isola per Andrea e Arianna: "Una prova superata. Per il futuro..."

Dal trono di Uomini e Donne, passando per Temptation Island, Andrea Cerioli è stato tra i naufraghi della quindicesima edizione de L'isola dei famosi, dove si è classificato terzo.

Un percorso che però è stato caratterizzato da alti e bassi proprio a causa delle tante difficoltà quotidiane sull’Isola. Anche lui, infatti, come tanti altri, ha subito un dimagrimento lampo per via della fame, ma allo stesso tempo ha fatto squadra con gli altri naufraghi, ad esempio trovando in Ignazio Moser un grandissimo amico.

Tuttavia, durante l’intero percorso, una cosa è certa: il suo sentimento per la fidanzata Arianna Cirrincione non è mai stato messo in discussione, e lei di questo ne era certa sin dall’inizio. Insomma, una solidità di coppia che lascia il pubblico sperare in un qualche loro lieto annuncio, ma come ribadisce la stessa Arianna, lo si scoprirà solo con il passare del tempo.

È arrivato a un passo dalla vittoria, come si è sentito ad aggiudicarsi il terzo posto?

"È stato sorprendente arrivare in finale, non me lo sarei mai aspettato… Avrei giurato che sarei durato poche settimane al massimo, è stata durissima… Sono orgoglioso di me stesso per essere arrivato alla fine".

Cosa pensa della vittoria di Awed?

"Awed è un bravissimo ragazzo, giovane e talentuoso… Un ragazzo ironico, intelligente… Ha patito tantissimo anche lui sull’Isola, penso sia una vittoria meritata".

Qual è il ricordo più bello e quello più brutto che le ha lasciato l’esperienza dell’Isola?

"Il ricordo più bello sicuramente il cielo stellato honduregno, una cartolina… Difficile da descrivere. Il più brutto sicuramente si racchiude intorno alla fame, alla difficoltà quotidiana, ma allo stesso tempo oggi lo ricordo come una grande sfida".

Dal suo punto di vista invece, Arianna, ha mai avuto paura che la partenza di Andrea per l’Isola potesse mettere in discussione la vostra storia?

"Beh mentirei a dire di no… Nella vita purtroppo mai dire mai quindi ogni tanto con la malinconia qualche pensiero mi veniva… Ma alla fine passava ogni dubbio… Perché credo fermamente in ciò che siamo e ne ho avuto la conferma una volta ritrovati".

Parlando del rapporto con gli altri naufraghi, cosa ne pensa della sorpresa-scherzo di Daniela Martani?

"Sicuramente uno scherzo ben riuscito, dichiamo che sono felice che sia arrivata all’improvviso anche Arianna… È stata una serata pazzesca emotivamente".

E della discussione con Francesca Lodo?

"Le discussioni con la fame e lo stress sono il pane quotidiano, possono succedere… Non porto alcun rancore, fa parte del percorso".

Con Ignazio Moser invece è nata una bellissima amicizia, non è vero?

"Sicuramente, Ignazio è un ragazzo d’oro a cui voglio proprio bene, una bella scoperta ed una bella amicizia che coltiveremo nel tempo".

Le è dispiaciuto essere etichettato come il naufrago che più si è lamentato durante la permanenza sull’Isola?

"No, in ogni classe deve esserci sempre un portavoce per le lamentale comuni! Penso di aver ricoperto bene questo ruolo".

Vedendola all’Isola più di qualcuno l’ha accusata di ritoccare le sue foto, c’è qualcosa di vero?

"Le foto sui social sono filtrate, sistemate… Ma sono lo stesso Andrea di Uomini e Donne o Temptation Island, ho sempre messo video dove poteva vedersi la mia fisicità, veniamo da un anno di Covid a palestre chiuse, sono stato il primo ad ammettere di essere ingrassato più di 10kg. Ora, sperando che le palestre non richiudano e che il lockdown sia solo un lontano ricordo, mi darò da fare per tornare alla mia normale forma fisica… In primis per me".

Parliamo ora un poco con lei, Arianna. Quando sono uscite voci su flirt tra i concorrenti dell'Isola, come ha reagito pensando al legame che ha con Andrea?

"Non ho mai avuto dubbi! Mi fido di Andrea e so quanto siano importanti per lui certi valori quindi non ho mai avuto dubbi".

Sempre durante l’Isola Andrea ha parlato del suo desiderio di paternità, possiamo sperare prima o poi in un lieto annuncio?

"Beh si certo! Ma come ho già detto credo che certe cose non vadano programmate quindi lo scopriremo solo vivendo!".

In alternativa possiamo sperare nel vostro matrimonio?

"Al momento non è una nostra priorità… più avanti ci penseremo ora abbiamo altre cose in mente".