Andrea Damante è tornato da Claudia? La De Lellis resta a mani vuote

Al popolo della rete non sfugge mai niente e, secondo alcuni internauti, Andrea Damante e Claudia Coppola si sarebbero riavvicinati, così come mostrato da lei in un video pubblicato erroneamente sui social.

L’indizio arriverebbe da una Instagram story pubblicata e poi immediatamente cancellata dalla fidanzata del dj veronese che, accortasi della gaffe, avrebbe provveduto ad eliminare ogni prova del suo ipotetico ritorno di fiamma con Damante. La segnalazione è arrivata alla blogger Deianira Marzano, che pare che nel pomeriggio di ieri, 16 marzo, abbia ricevuto una serie di messaggi da parte del popolo della rete in merito al video postato dalla Coppola sui social.

Secondo quanto riportato dai più attenti, Claudia avrebbe condiviso su Instagram una “story” in cui si mostrava sul divano con Andrea ma, poiché gli spostamenti sono vietati per l’emergenza coronavirus, la Coppola avrebbe rimosso in un attimo quel video sperando che nessuno se ne fosse accorto. Il web, però, è sempre attento e veloce e, se al momento non ci sono prove di quanto detto, le segnalazioni in merito sono davvero tante.

Se quanto riportato dagli appassionati di gossip fosse vero, dunque, Andrea Damante si sarebbe riavvicinato nelle ultime ore alla Coppola e i pettegolezzi su un suo presunto ritorno di fiamma con Giulia De Lellis sarebbero del tutto infondati. I ben informati, che avevano parlato di una rottura definitiva tra il dj veronese e la modella, dunque, potrebbero essere stati smentiti dai fatti.

Intanto, sempre nelle ultime ore, è arrivata la conferma della grave crisi in corso tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis: i due non si fanno vedere insieme da tempo e le dichiarazioni social in merito allo stato della loro relazione sembrano dar ragione ai rumors su una vera e propria rottura. La influencer, però, che sembrava essere pronta al ritorno con Andrea Damante, visto la riappacificazione di quest’ultimo con Claudia Coppola, potrebbe decidere di viversi un periodo da single prima di avvicinarsi ad un altro uomo.