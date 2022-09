Andrea Delogu rimbalzata in trattoria: "Ero in tuta. Nel 2022 ancora il dress code?"

" Ci dispiace siamo al completo ". Chi non si è sentito dire queste poche parole fuori da un ristorante almeno una volta nella vita? Capita. Ma se il locale è vuoto e all'ingresso viene imposto l'alt, allora qualcosa non torna. Se lo è chiesto Andrea Delogu dopo il rifiuto di una ristoratrice a farla accomodare nel suo ristorante. E la scoperta è stata amara. Anzi amarissima. " Ribalzata perché ero vestita con gli indumenti della palestra ", ha denunciato su Tik Tok la conduttrice, che ha raccontato l'insolito fatto, che l'ha vista protagonista nelle scorse ore.

L'episodio

La Delogu lo ha raccontato con un video condiviso con i fan di Tik Tok. " Finisco la palestra, ero vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e così volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno ". La conduttrice rivela che in realtà il locale era vuoto e la proprietaria le avrebbe suggerito di prenotare per evitare il ripetersi dell'incoveniente.

A quel punto Andrea Delogu ha voluto vederci chiaro. Ha chiamato la trattoria, fingendo di voler fare una prenotazione per venti minuti dopo e casualmente il tavolo c'era, sciogliendo i suoi dubbi: " Ci hanno rimbalzato perché eravamo vestiti male. Cioè, siamo nel 2022 e ancora il dress code? Eravamo vestiti da palestra, normale. Ma perché mi dici una balla? Mi ha fatto incazzare la bugia, ci sono rimasta male ".

San Patrignano, separazione e Luigi Bruno

Andrea Delogu è uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. La conduttrice ha un passato difficile, cresciuta nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori. Di quell'esperienza vissuta fino ai dieci anni, la Delogu ne ha parlato nel libro "La collina", ma l'infanzia travagliata non le ha impedito di realizzare le sue ambizioni come scrittrice e conduttrice. Dopo un matrimonio durato sette anni, Andrea Delogu si è separata dall'attore Francesco Montanari e le voci su un possibile flirt con Stefano De Martino (poi smentite) si sono fatte insistenti. Nell'ultimo anno la conduttrice è tornata protagonista dei gossip per la relazione con il modello 23enne Luigi Bruno. Con lui si sarebbe recata al ristorante dove è avvenuto il "fattaccio".