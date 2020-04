Andrea Iannone: "Apprezzate le cose semplici". Ma è a bordo di un bolide da 200mila euro

Il periodo di isolamento di Andrea Iannone sta proseguendo in quel di Lugano, dove il motociclista ha una villa nella quale vive durante l’anno.

Dopo un primo periodo insieme alla famiglia in Abruzzo, quindi, Iannone ha fatto rientro nella sua abitazione e, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe solo. Insieme a lui pare ci sia anche Cristina Buccino, nuova ipotetica fiamma dello sportivo. I due, che non hanno mai né confermato né smentito i rumors sul flirt, potrebbero aver deciso di conoscersi in maniera più approfondita sfruttando proprio il periodo di isolamento forzato.

E, mentre il popolo della rete va alla ricerca di indizi che possano confermare le ipotesi sulla nascita di una nuova love story destinata ad essere al centro del gossip, Andrea Iannone continua a condividere sui social solo momenti di vita quotidiana apparendo in totale solitudine. L’ultimo suo post social, però, ha sollevato non poche critiche e in sua difesa ha deciso di intervenire l’amico Emis Killa.

“ Imparando ad apprezzare le cose semplici ”, ha scritto lo sportivo mostrandosi mentre, sul tetto di una Mercedes, fotografa il paesaggio. E, se il suo intento era quello di far comprendere come le bellezze della vita fossero la natura e ciò che ci circonda, il popolo della rete si è concentrato su ben altro e sul web si è sollevata una vera e propria polemica.

“Amare le cose semplici significa non farti fotografare con un auto da migliaia di euro”, “Magari non la frase più azzeccata se sei seduto su quel mezzo lì”, gli hanno fatto notare alcuni internauti, “Però magari metti in risalto il paesaggio...non il Classe G AMG”, ha continuato a scrivere qualcun altro.