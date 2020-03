Andrea Iannone infastidito: “Dov’è Giulia? Sta scrivendo un altro libro”

La conferma ufficiale della fine della relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis non è arrivata, ma l’ultima frecciatina del motociclista ha fatto pensare che l’amore tra i due sia realmente giunto al capolinea.

Solo qualche giorno fa, durante una diretta Instagram, la influencer lasciava intendere che la situazione con Iannone fosse abbastanza complicata. Collegata con i suoi fan per un tutorial di make-up, Giulia non si è potuta sottrarre alle domande dei più curiosi e, subissata di richieste sulla storia con Andrea, si è limitata a dire che il “momento è delicato”. Lasciando intendere, dunque, di essere in un periodo di crisi con lo sportivo, la De Lellis ha chiesto a tutti la cortesia di smetterla con le curiosità sulla sua vita sentimentale.

Le dichiarazioni social di Giulia, quindi, hanno fatto il giro della rete e spezzato i cuori dei fan della coppia e, a dare conferma della fine della storia, ci ha pensato proprio Iannone con un’altra diretta Instagram insieme a Max Biaggi. I due sportivi, collegati suoi social per intrattenere i propri follower discutendo su aspetti legati alla loro professione, hanno dovuto fare i conti con gli appassionati di gossip alla continua ricerca di informazioni più precise sulla vita sentimentale di Andrea.

Da sempre insofferente ai pettegolezzi, Iannone è stato sommerso di domande sulla storia con Giulia De Lellis e, alla fine, infastidito ha messo tutti a tacere con poche parole che sembrano confermare la rottura. “ E basta con queste domande ragazzi! – ha sbottato il motociclista - . Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è! ”.

La risposta piccata di Iannone, dunque, sembra non lasciare più alcun dubbio su quanto accaduto a lui e alla De Lellis. A confermare, inoltre, la rottura ci ha pensato proprio Max Biaggi che, leggendo il commento di una fan di Andrea pronta a trascorrere la quarantena con lui, ha ironizzato: “Ti ho trovato la fidanzata!” . E Iannone, davanti a questa esternazione, non ha esitato a ribattere: “ Eh, peccato che siamo lontani” .

Giulia, per il momento, ha scelto di non controbattere al fidanzato – o ex – e chissà se continuerà a preferire la strada del “no comment” dopo la battuta sarcastica dello sportivo.