Giulia De Lellis conferma la crisi con Iannone: "Se non ne parlo, a buon intenditor poche parole"

Le prime parole di Giulia De Lellis sui rumors riguardanti la crisi con Andrea Iannone non sono confortanti per i fan della coppia perchè, dopo settimane di gossip e indiscrezioni, lei ha parlato di "momento delicato".

Da tempo si vocifera che la influencer e il motociclista stiano vivendo un momento molto critico della loro storia d’amore e, da quando non compaiono più insieme sui social, i gossip sulla rottura si rincorrono e si moltiplicano. Si è parlato, inizialmente, di una mancanza di momenti condivisi con i propri follower per la delicata situazione legale che sta vivendo Iannone ma, nelle ultime settimane, queste voci sono state “soffocate” da altre che raccontano di un trasferimento della De Lellis a Pomezia e di un ipotetico tradimento di Andrea con una bionda non del tutto sconosciuta alle cronache.

Nelle ultime ore, infine, i rumors su un presunto riavvicinamento tra Giulia e il suo storico ex fidanzato Andrea Damante, colui che l’ha tradita e al quale ha dedicato una gran parte del libro che ha riscosso un successo inaspettato nelle librerie, sono diventati sempre più insistenti. In concomitanza con la crisi tra la De Lellis e Iannone, inoltre, si è aggiunta l’ipotetica rottura di Damante con la modella Claudia Coppola e, secondo i ben informati, basterebbero questi semplici indizi a confermare le tesi secondo cui i “Damellis” starebbero per uscire allo scoperto.

Se fino ad oggi, però, nessuno dei diretti interessati si è mai espresso a riguardo, finalmente Giulia De Lellis ha rotto il silenzio e, durante una diretta Instagram con i suoi follower, ha confermato il momento delicato che sta vivendo con Iannone. “ Faccio dell’altro e vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione – ha replicato la influencer ad un utente della rete che le ha chiesto delucidazioni sulla sua vita sentimentale - . Si dice: ‘A buon intenditor poche parole’. Anche perché non mi piace, ogni volta, dovermi giustificare o dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale ”.