Andrea Iannone non dimentica Belen. "Era un punto di riferimento. Lei è vera, nel bene e nel male"

Andrea Iannone rompe il silenzio su Belen Rodriguez. La storia è vecchia e sepolta da ormai due anni ma qualcosa sembra legarli ancora. Il campione di motociclismo, infatti, si è lasciato andare a una confessione decisamente privata sui social network parlando della showgirl argentina.

Nonostante entrambi abbiano voltato pagina con altri compagni, Andrea Iannone non ha nascosto di avere provato un forte sentimento nei confronti della Rodriguez e molti sono pronti a scommettere che lui sarebbe disposto a riprovarci. Mentre Belen ha ritrovato l'amore al fianco dell'hairstylist Antonio Spinalbese, il pilota non sembra aver ancora incontrato la donna giusta. Dalla fine della sua relazione con l'influencer Giulia De Lellis, il 31enne di Vasto non si è più legato sentimentalmente e i chiacchierati flirt estivi si sono risolti in un nulla di fatto.

Oggi, a due anni di distanza dalla loro rottura, Andrea Iannone è tornato a parlare a sorpresa di Belen e nel farlo ha usato parole di affetto, lasciando trapelare qualcosa di inedito sul loro addio. " Le storie importanti durano per sempre - ha risposto Iannone a un fan che su Instagram gli chiedeva la sua opinione sull'argentina - cambiano semplicemente forma. Per me Belen ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male ".

Iannone, da sempre schivo a parlare dei suoi amori sui social network, questa volta ha deciso di sbottonarsi, definendo la storia d'amore con Belen una relazione importante ma impegnativa, dove la sincerità ha creato qualche problema di troppo. Tra loro però sembra esserci un filo invisibile che ancora li lega e sui social questo feeling è sotto gli occhi dei follower e di chi li vorrebbe nuovamente insieme. Pochi mesi fa Andrea Iannone aveva condiviso le parole di un utente Instagram, che elogiava Belen messa a confronto con la De Lellis. Il suo "like" non era sfuggito ai più attenti e subito si era scatenato il gossip. Poco dopo anche la bella argentina aveva alimentato i rumor su un loro possibile riavvicinamento commentando con un cuoricino un post del pilota tornato in pista per dei test dopo il lungo periodo di squalifica. E chissà che anche questa volta le parole di Iannone non provochino una reazione della Rodriguez.