Dopo Iannone, Soleil Sorge esce con Antinolfi. Anche lui ex di Belen Rodriguez

Intrighi, intrecci e passioni. Non è la trama di una nuova serie tv ma quanto sta accadendo attorno al micromondo che gravita attorno a Belen Rodriguez e alla sua famiglia. L'argentina, assoluta protagonista nella narrazione, sembra aver trovato un nuovo equilibrio accanto ad Antonino Spinalbanese. L'hairstylist è al suo fianco da quasi due mesi e insieme appaiono come una coppia felice. Prima a Ibiza e poi a Milano, hanno messo le basi della loro relazionee ormai non si nascondono più, mostrandosi alla luce del sole. Prima di Spinalbanese, Belen era stata paparazzata con Gianmaria Antinolfi, aitante imprenditore napoletano con il quale non è durata che poche settimane, il tempo di qualche foto e un bacio rubato a Capri.

Accanto al filone narrativo principale, però, se ne intessono altri che rendono la trama ancora più avvincente. Uno di questi riguarda proprio Antinolfi, che vive tra Napoli e Milano. Il settimanale Chi ha paparazzato il bell'imprenditore a cena con Soleil Sorge e dopo la cena i due sono stati visti sfrecciare a bordo della potente auto di lui verso l'abitazione dell'influencer. Ma Soleil Sorge non è una ragazza qualunque, perché per molto tempo è stata al fianco di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, entrando a tutti gli effetti nel grande e caloroso clan Rodriguez. E c'è anche di più, perché è di pochi giorni fa la notizia di gossip che vede ancora una volta al centro Soleil ma con al suo fianco un altro uomo. Trattasi di Andrea Iannone.

Nemmeno il motociclista è estraneo alla famiglia Rodriguez, visto che rappresenta l'intervallo nella lunga relazione tra Belen e Stefano De Martino, che proprio quando il suo matrimonio è naufragato la prima volta con il ballerino ha iniziato la sua lunga relazione con Andrea Iannone. Tra Soleil Sorge e il motociciclista, però, pare non ci sia stato nulla, solo qualche paparazzata durante una serata, anche se a Domenica Live, l'influencer ha dichiarato che Iannone le avrebbe fatto una telefonata per un incontro ambiguo alle 5 del mattino. E questa estate, Giulia De Lellis, ex di Andrea Iannone, ha incontrato in aereo Cecilia Rodriguez, che aveva appena fatto spostare in un altro posto Stefano De Martino, che alla fine ha viaggiato accanto

A voler intrecciare ancora di più i fili di questa già intricata vicenda, si potrebbe anche ricordare che Jeremias e Soleil Sorge si sono conosciuti all'Isola dei famosi, il reality show di Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi, che proprio quest'anno è stata tirata dentro la narrazione delle vicende della famiglia Rodriguez per il presunto triangolo (abbondantemente smentito) proprio con Belen e Stefano De Martino, che nell'edizione precedente era stato inviato del programma. E, per mettere un ulteriore tassello in questa trama, si potrebbe anche ricordare la partecipazione della protagonista principale, Belen, alla sesta edizione dell'Isola dei famosi.