Andrea Iannone punge la De Lellis: "Non so dov'è, sta scrivendo un libro"

L'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sarebbe giunto al capolinea. Il motociclista per la prima volta ha confermato le voci sulla fine della storia discussa con l'influencer. Il centauro abbruzzese ha fatto capolino su Instagram e non ha mancato di lanciare una frecciatina pungente alla ex fidanzata. I fan della coppia famosa "scoppiata" scalpitano per conoscere i dettagli sulla rottura del rapporto amoroso tra i due. Sui social tiene banco da giorni il dilemma se sia vero o infondato l'addio tra Iannone e la De Lellis.

Stando alle ultime indiscrezioni e alle dichiarazioni velate rilasciate dai diretti interessati su Instagram pare che il pilota e l'influencer si siano lasciati non senza tensioni. Una liaision durata appena un anno che ha appassionato molti e riempito le pagine delle riviste di gossip. Il dubbio si è insinuato nelle menti dei fan da quando la 24enne romana ha lasciato intendere con un post sibillino su IG di essere single da tre settimane.

Nelle ultime ore Iannone si è ritrovato a chiacchierare su Ig con il pilota Max Biaggi. Nel colloquio amichevole tra i due colleghi si è accennato a diversi temi, in primis alla paura del coronavirus, passando dalla passione comune per i motori sino a "schiantrarsi" sullo spinoso argomento tabù della ex di Iannone. L'amico Biaggi ha sdrammatizzato il clima teso e tra una battuta e l'altra ha rivelato alle fan che Andrea Iannone è nuovamente libero ed è "tornato su piazza". Lo sportivo, nonostante fosse infastidito dal menzionare la sua vita privata, ha lasciato sottintendere che la storia con l'autrice de "Le corna stanno bene su tutto" sia conclusa definitivamente. Ma i follower non demordono e sono andati all'assalto chiedendo imperterriti al pilota notizie su Giulia De Lellis. Incalzato dai suoi ammiratori, Andrea non ha potuto che concedergli qualche chicca piccante.

Andrea Iannone e la stoccata a Giulia De Lellis

Nel corso della diretta, Iannone e Biaggi sono andati a parare proprio sulla loro attuale condizione di uomini felicemente single. Il pilota di Vasto ha cercato di schivare la sfilza di domande inerenti la sua sfera privata, ma alla fine ha dovuto cedere di fronte all'insistenza dei fan avidi di conoscere l'epilogo della storia d'amore tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il campione di MotoGP impegnato nella chat collettiva non ha potuto evitare di lanciare una stoccata tagliente alla De Lellis, pungendola sulla sua malsana abitudine di lavare i panni sporchi in pubblico o per meglio dire sui libri. Rispondendo alla domanda di un follower che gli chiedeva dove fosse andata a rintanarsi Giulia De Lellis, il pilota abbruzzese ha biascicato un po' irritato: " Giulia sta scrivendo un nuovo libro, non so dov'è ".

Una risposta secca e dal tono sardonico che ha alluso al libro scritto dall'influencer intorno al tema dei tradimenti. Chissà se Iannone abbia lanciato un segnale criptico per affondare l'ex compagna. Sicuramente una frecciatina ben assestata diretta alla De Lellis che ha confermato sottilmente la rottura definitava tra i due.