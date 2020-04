Andrea Montovoli: "Al GF Vip mi è mancata la libertà, è stata dura"

Tra i concorrenti che hanno lasciato il segno nella casa del Grande Fratello Vip c’è Andrea Montovoli, che ha scelto di abbandonare il programma dopo aver reso noto a tutti un dramma della sua vita privata.

L’attore, che ha confessato di essere stato in carcere per sei mesi dopo una bravata fatta da ragazzo, poco dopo la morte di suo padre, ha ritenuto opportuno uscire dalla Casa quando ha iniziato ad avvertire le stesse emozioni provate dietro le sbarre. Quella mancanza di libertà lo ha portato, quindi, a considerare il suo percorso televisivo terminato e, a distanza di qualche settimane dall’uscita da Cinecittà, si è confessato attraverso le pagine del settimanale Chi.

“ Sono entrato a Cinecittà con l’intento di compiere un viaggio dentro me stesso e così è stato – ha spiegato - . Ho partecipato a quattro reality show, ma mai nessuno mi ha messo a dura prova come quello condotto da Alfonso Signorini ”. Per nulla pentito di aver preso parte al Gf Vip e certo della scelta fatta durante il programma, Montovoli ha aggiunto: “ La libertà è la cosa che più mi e mancata mentre ero al Grande Fratello Vip 2020 ”.

“ Ho scoperto ed elaborato una parte di me che non conoscevo – ha continuato a confessare - . E oggi, grazie al reality di Canale 5, sono senza dubbio un uomo più consapevole. Se avessi fatto quest’esperienza qualche anno fa, sono certo che non l’avrei affrontata in questo modo ”. “ Crescendo ho capito che, nella vita, è più importante raggiungere il proprio traguardo, che quello finale – ha concluso Montovoli, per nulla amareggiato per non essere arrivato alla finalissima - . E poi, per quel che mi riguarda, io ho già vinto il Grande Fratello e sono contento che il pubblico da casa abbia capito la mia scelta ”.

Proprio Andrea Montovoli sembrava essere uno dei super favoriti alla vittoria. Tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione del Gf Vip, l’attore si è fatto amare per schiettezza e spontaneità, ma soprattutto per la forte amicizia instaurata con Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Fernanda Lessa, che non lo hanno dimenticato nemmeno dopo l'uscita dalla porta rossa.