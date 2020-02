Gf Vip, Andrea Montovoli vuole abbandonare il programma

Dopo l'uscita di scena inattesa di Carlotta Maggiorana, un'altra defezione potrebbe aggiungersi alla sua nelle prossime ore. Durante la notte, infatti, Andrea Montovoli ha manifestato il desiderio di voler abbandonare il reality. L'attore emiliano ha confessato la sua volontà di abbandonare il Grande Fratello Vip nel corso di una chiacchierata notturna con Paolo Ciavarro. A scatenare l'irrequietezza di Montovoli sarebbe stato un difficile confessionale, nel corso del quale l'attore avrebbe svelato un retroscena misterioso della sua adolescenza.

Sin dalle prime puntate del reality Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro hanno mostrato una forte sintonia, dovuta anche alla vicinanza di età tra loro. Più volte nel corso delle ultime settimane i due si sono trovati a parlare e confrontarsi sulle dinamiche interne al gioco ma anche del proprio vissuto privato. Durante la notte, però, Montovoli ha esternato un desiderio mai espresso fino ad oggi: quello di voler abbandonare il reality. Le motivazioni sarebbero da ricercare in un confessionale fatto dall'attore nella giornata di mercoledì. " Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado" , ha spiegato Andrea a Paolo durante la chiacchierata nel cuore della notte. Un'affermazione che ha sorpreso Ciavarro, incredulo del desiderio dell'amico: " Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare? ".