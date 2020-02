Andrea Montovoli lascia il Gf Vip? "Qui sensazioni che mi hanno ricordato il carcere"

Nell’appuntamento di questa sera, 24 febbraio, con il Grande Fratello Vip ci potrebbe essere un colpo di scena: Andrea Montovoli potrebbe decidere di lasciare la Casa.

L’attore, che proprio qualche giorno fa ha deciso di condividere con Alfonso Signorini un periodo nero della sua adolescenza che l’ha costretto a vivere in carcere per sei mesi, sembra stia attraversando un momento di crisi. Confidandosi con Adriana Volpe, Montovoli ha spiegato che la Casa gli sta facendo vivere delle sensazioni provate quando era dietro le sbarre e questo basterebbe a fargli rinunciare al montepremi finale.

“ Non voglio smattare, io mi conosco, lo so. Non so se sono molto lontano dal fatto che accada – ha ammesso Andrea, mentre Adriana tentava di riportarlo all’abbraccio con la madre per fargli vivere uno dei momenti più belli nella Casa - . Io ho fatto un percorso, non sono venuto qui per il montepremi finale. Sono venuto per cercare un mio tesoro, l’ho trovato, non ho più motivo e ho la possibilità di chiudere un cerchio aperto 17 anni fa ”.

Montovoli, quindi, è tornato a parlare della sua terribile esperienza in carcere. “ 17 anni fa nessuno mi ha detto puoi prendere la porta e andare. È diverso, ma è sempre reclusione. Qua ho avuto delle sensazioni che mi hanno riportato a quella faccenda e mi manca l’aria - ha ammesso Andrea, che non ha nascosto la volontà di voler abbandonare il gioco proprio per queste sensazioni - . Aspettiamo domani, vediamo il televoto e poi... ”.

Dal canto suo, Adriana ha tentato di scuotere il compagno di gioco, sottolineando come lui sia riuscito a conquistare la sua libertà e ad affrontare uno scoglio grande come quello riguardante l’episodio del suo passato. “ La libertà l’hai conquistata, c’era una cosa irrisolta e hai avuto il coraggio di parlarne – lo ha rassicurato la Volpe, ma Montovoli è apparso certo delle sue volontà e sicuro che nessuno potrebbe mai comprendere le sue emozioni - . Tu non puoi capire quanto sia importante, ad oggi, dire voglio uscire: prendo quella porta e lo faccio ”.

L’attore, però, non è ancora a conoscenza del fatto che il televoto di questa sera del Grande Fratello Vip è stato annullato in seguito alle frasi choc di Clizia Incorvaia contro Andrea Denver. Per questo motivo, forse, spetterà a Montovoli prendere una decisione che lo porterà a lasciare per sempre il gioco.