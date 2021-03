Andrea Zelletta: "Comodino? È stata la mia chiave di svolta"

Nessuno avrebbe mai detto che Andrea Zelletta potesse sfidare Tommaso Zorzi nella finale del Grande Fratello Vip eppure, contro tutti i pronostici, l’ha fatto. Una scelta davvero coraggiosa che è stato il coronamento di un percorso nella Casa non del tutto facile e che lo ha fatto giocare e perdere con grande umiltà. All’inizio, infatti, il suo non trovarsi a proprio agio aveva fatto sì che venisse soprannominato "comodino". Questo infelice nomignolo però lo ha portato ad aprire gli occhi, tirando fuori la sua personalità e mettendosi in gioco al 100%.

L’unico rimpianto di Zelletta? Non aver vinto al Grande Fratello Vip. Nonostante infatti sia consapevole del grande talento di Zorzi, anche lui sente di aver dato tanto, soprattutto negli ultimi mesi.

Quello che è certo, però, è che Zelletta ha vinto in amore. In tutto il suo percorso infatti non è mai venuto meno il sentimento che prova per Natalia Paragoni, la giovane ragazza che ha avuto la fortuna di conoscere partecipando a Uomini e Donne. Fatto sta che fuori dal reality tra loro l’amore va così a gonfie vele che stanno già dandosi da fare per comprare casa insieme!

Come è nata la sua decisione di partecipare al Grande Fratello Vip?

"La decisione è nata qualche anno fa perché ho cercato più volte a entrare nella casa più spiata d’Italia. Il primo provino risale al Gf Vip 2, quando ancora non avevo neanche fatto Uomini e Donne. Purtroppo, il casting non è andato a buon fine ma non mi sono arreso e ho tentato il Gf Vip 4. Poi, finalmente, ce l’ho fatta! Tutto sommato credo che questa opportunità sia arrivata nel momento giusto. Ci vuole molta maturità per affrontare questo reality ed essere un po' più avanti con l’età – con i miei 27 anni – mi è stato senza dubbio d’aiuto".

E Natalia come l’ha presa?

"Assolutamente d’accordo! È una decisione che abbiamo preso insieme. Vediamo spesso le cose allo stesso modo ed è stato così anche per la mia partecipazione al Gf Vip".

Ha iniziato il suo percorso aggiudicandosi il nomignolo di "comodino", perché secondo lei?

"Questo nomignolo è nato dal fatto che all’inizio io non mi trovavo a mio agio nella Casa, facevo fatica e mi sentivo un po' un pesce fuor d’acqua. Trovavo difficile esprimermi, essere me stesso, tirar fuori la mia parte più ironica, etc. Questo perché il Grande Fratello non va sottovalutato e io probabilmente lo avevo preso sottogamba. Ad oggi, però, devo ringraziare quel nomignolo perché è stata la mia chiave di svolta. Mi ha motivato a cambiar marcia e a farmi conoscere per come sono veramente".

Quindi questo nomignolo non le dà più fastidio?

"Assolutamente no! Anzi, vi dirò di più! Questo nomignolo sarà presto parte di un mio progetto futuro perché mi ha portato tanta fortuna".

Con Franceska Pepe pensa di riuscire a riappacificarsi dopo il confronto a distanza che abbiamo visto in tv?

"No, nel modo più assoluto! Quella discussione che si è vista non è stata dovuta solo a quella parola, ma anche a tante altre cose messe insieme. Lei aveva infatti criticato Myriam per il suo modo di camminare, aveva criticato Dayane sulla maternità e così anche tanti altri concorrenti, sempre attaccandoli molto sul personale. Ed ecco così che quando ho sentito la parola ‘comodino’ sono partito in quinta. A dirla tutta, oggi non reagirei più allo stesso modo perché non ne vale la pena per una persona che per me non è importante".

Parlando di Natalia, oggi avete superato la sua gelosia per gli apprezzamenti che ha rivolto verso alcune ragazze della Casa?

"A dire il vero, da quando sono uscito dalla Casa, non c’è stato più motivo di tornare su certi argomenti, come ad esempio un apprezzamento o un complimento che ho rivolto a qualcuna. Lo rifarei mille volte perché lato mio non c’era malizia né doppi fini, quindi niente di cui preoccuparsi".

A livello totalmente personale, cosa pensa del tradimento?

"Per come la vedo io il tradimento inizia quando in un rapporto non c’è più amore. Sicuramente io non riuscirei mai a perdonarlo, così come Natalia!".

Cosa pensa invece della dichiarazione d’amore che sua sorella Alessia ha fatto a Andrea Zenga?

"L’ho presa decisamente in chiave ironica. Non penso che mia sorella fosse invaghita di Zenga, visto che tutto è nato da un semplice commento su Instagram dove lei ha espresso un giudizio estetico nei suoi confronti. Credo che fosse attratta fisicamente, ma è una cosa che è nata e morta subito dopo. Forse se non si fosse fidanzato con Rosalinda, con mia sorella si sarebbe potuto prendere un caffè in un bar ma non oltre. Anche perché Zenga ha confessato che lei non è il suo tipo di ragazza ideale".

Grazie al Grande Fratello Vip, è riuscito anche a recuperare il rapporto con suo padre, perché non c’era mai riuscito lontano dalle telecamere?

"Sono almeno 10 anni che non vivo la quotidianità con mio padre e nella Casa ho avuto tanto tempo per pensare ai miei affetti, analizzando ogni singolo rapporto. Mi sono così reso conto di dare per scontato il rapporto con mio padre, quando invece si basava solo sul sentirsi ogni tanto ma senza andare nel profondo. Mi è stato d’aiuto anche vedere il rapporto degli altri concorrenti con i rispettivi genitori. La differenza mi ha fatto capire che non lo conoscevo bene e che volevo delle risposte alle mie domande che poi, per fortuna, ho avuto da lui durante il confronto, ma anche oggi fuori dalla Casa".

Cosa pensa della storia nata tra Giulia e Pierpaolo?

"Io sono da sempre un loro grande sostenitore e confidente. Come sapete anche la mia storia è nata in televisione e va avanti da ben due anni. Così anche loro si sono vissuti h24 e oggi devono superare la sfida della vita reale. Detto ciò, se loro sono felici lo sono anche io".

Avendo visto sia Giulia sia Elisabetta al fianco di Pierpaolo, ha qualche preferenza?

"Nessuna preferenza, l’importante è che Giulia e Pierpaolo siano innamorati. L’amore è bello quando c’è l’amore! Se non c’è stato tra Pierpaolo e Elisabetta vuol dire che non c’erano i presupposti per creare una storia".

Quando ha deciso di sfidare Zorzi al televoto, non ha pensato nemmeno un secondo che non fosse una strategia saggia?

"Assolutamente no. Non è stata una scelta fatta sul momento perché era già da un paio di settimane prima della finale che dicevo che nel caso avrei scelto di sfidare Tommaso. Mi faceva piacere infatti poter competere con il concorrente più forte all’interno della Casa".

Lasciando da parte Zorzi, chi avrebbe voluto veder vincere e perché?

"Me stesso! Certo Tommaso ha fatto tantissimo, ma credo che negli ultimi due mesi e mezzo io sia riuscito a dare il meglio di me".

C’è qualche progetto di coppia in corso con Natalia?

"Stiamo valutando di comprare casa per avere un nido d’amore che sia davvero nostro. Natalia è infatti già in contatto con alcune agenzie immobiliari. Questo anche con lo sguardo, un giorno, di metter su famiglia insieme. Per il matrimonio invece possiamo attendere!".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?