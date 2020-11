Andrea Zelletta viola il regolamento: il Grande Fratello lo punisce

Anche questa settimana non ci sarà nessuna eliminazione al Grande Fratello Vip, dove il televoto è stato sospeso ieri. Sui social del programma è stato dato un comunicato scarno che informava del blocco del televoto da casa ma senza dare nessuna informazione del concorrente colpito dal provvedimento. Molte sono state le supposizioni fatte dal pubblico, che ha cercato di capire quale potesse essere il concorrente colpito dal provvedimento disciplinare. Molti pensavano si trattasse di uno dei gieffini in nomination ma in apertura di puntata il conduttore ha rivelato che a essere punito dal Grande Fratello sarà Andrea Zelletta, concorrente che non era nella rosa dei concorrenti eliminabili.

Il motivo del provvedimento disciplinare del Grande Fratello nei confronti del concorrente sono alcune rivelazioni fatte dall'ex tronista all'interno della Casa dopo essere rientrato a seguito di una momentanea uscita per motivi personali. Andrea Zelletta, svelando alcune dinamiche esterne soprattutto relative ai nuovi ingressi nel reality, ha violato il regolamento del programma e, quindi, la produzione ha deciso per la sanzione. La stessa decisione è stata presa lunedì per Paolo Brosio, anche lui protagonista di alcune rivelazioni vietate sui concorrenti che sarebbero entrati e sulla durata del programma. Per questo motivo, il giornalista è stato messo d'ufficio in nomination tra le sue proteste vibranti.