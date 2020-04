Anna Tatangelo infiamma il web, il balletto sexy manda in tilt i social

Boom di visualizzazioni per l’ultimo video di Anna Tatangelo. La cantante di Frosinone ha condiviso sul suo profilo Instagram un video decisamente sexy, realizzato con TikTok il social network dei video di gran moda tra i giovanissimi. Il breve filmato ha immortalato la bella cantante in un balletto sensuale dedicato ai suoi fan che, a giudicare dai commenti, hanno gradito il regalo.

Anna Tatangelo è da poco tornata single. La lunga relazione con il cantante neomelodico Gigi D’Alessio si è conclusa da poco e lei oggi si concentra sul suo lavoro e sul figlio Andrea, nato proprio dall’amore con D’Alessio. Nelle scorse settimane un comunicato ufficiale – affidato al web – metteva la parola fine alla storia d’amore nata quando Anna era giovanissima. Per lei Gigi D’Alessio aveva interrotto il matrimonio con la prima moglie e lasciato il tetto coniugale. Dopo anni d’amore ora Anna Tatangelo vive una nuova fase della sua vita e questo l’ha portata ad avvicinarsi maggiormente ai suoi fan e follower. Grazie alla quarantena che le impone una vita sempre più casalinga la Tatangelo ha imparato a usare con maestria il nuovo social network dei video musicali e, grazie alle dritte del figlio Andrea, ha realizzato una sexy coreografia sulle note di un brano R'n'B.