"Un anno e mezzo fa...". Così Totti capì che con Ilary era finita

Tutte le storie che finiscono non hanno mai un solo colpevole, se di tale si può parlare. Le responsabilità, anche se non 50/50, sono comunque da entrambe le parti. Per un rapporto che finisce, altri due solitamente ne nascono. E la storia finita dopo vent'anni tra Francesco Totti e Ilary Blasi non fa differenza. Si è spesso parlato della frequentazione dell'ex Capitano della Roma con Noemi Bocchi ma poco si sa su Ilary Blasi. Le voci sulla showgirl sono state presto messe a tacere e la ricerca del misterioso altro uomo che sarebbe entrato nella sua vita,contribuendo a mandare a gambe all'aria il matrimonio, è rapidamente passata in secondo piano. L'attenzione è stata riversata tutta su Francesco Totti, paparazzato in più occasioni con Noemi Bocchi o vicino alla sua abitazione.

Senza tifoserie e senza schieramenti, a riaccendere i riflettori su Ilary Blasi, che da quando è detonata la notizia della sua separazione si trova costantemente in vacanza, è stato il Corriere della sera. Il quotidiano ha provato a ricostruire le trame della separazione, risalendo a quello che pare possa essere il terzo incomodo nel matrimonio della royal family romana. Lui sarebbe Cristiano Iovino, personal trainer e influencer che si muove tra Milano e Roma. Pare che tra la conduttrice e il ragazzo ci sia stato ben più di un flirt e che Francesco Totti abbia trovato alcuni messaggi espliciti sul telefono di sua moglie. A quel punto, e solo a quel punto, spiega il Corriere della sera, nella sua vita avrebbe fatto la sua comparsa Noemi Bocchi. Il quotidiano colloca la conoscenza tra Ilary Blasi e il personale trainer a un anno e mezzo fa, nel periodo in cui lei faceva la spola tra Roma e Milano per la conduzione dei programmi che Mediaset le aveva affidato. Ed è con lui che in questi giorni la conduttrice si trova sulle Dolomiti. Solo coincidenze?

Le prime voci di un allontanamento tra Francesco Totti e Ilary Blasi risalgono allo scorso marzo, quando il sito Dagospia lanciò la bomba sulla presenza di Noemi Bocchi nella vita dell'ex Capitano. Ma a quei tempi, intrecciando le informazioni, la conduttrice già aveva conosciuto Iovino e Totti aveva già scoperto i presunti messaggi. E probabilmente la loro relazione era giunta al capolinea da un po', nonostante i due siano stati bravi a mentenere le fila, almeno davanti al pubblico, per altri quattro mesi. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in questa calda estate, sta appassionando gli italiani più di quanto non lo faccia la campagna elettorale.