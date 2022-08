Ilary Blasi volta pagina? "La consola dopo l'addio a Totti"

Mentre Francesco Totti non nasconde più l'interesse per Noemi Bocchi, che si vocifera sia addirittura incinta dell'ex capitano giallorosso, anche Ilary Blasi sarebbe pronta a voltare pagina. A fare la parte della moglie tradita la conduttrice dell'Isola dei famosi non ci pensa proprio e un nuovo amore potrebbe essere l'opportunità per chiudere definitivamente con il passato e pensare alla sua nuova vita.

Secondo gli ultimi insistenti gossip Ilary si starebbe frequentando con il pr romano Cristiano Iovino, che con Totti ha ben poco in comune: fisico palestrato, corpo quasi completamente ricoperto di tatuaggi, riccioli ribelli e sguardo da latin lover. Sarebbe lui a avere confortato la Blasi subito dopo l'annuncio della separazione. " In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l'ex marito ", riferisce la pagina social dedicata ai gossip The Pipol. I due sarebbero molto vicini e la conoscenza sarebbe iniziata in tempi non sospetti, visto che Iovino in passato sarebbe stato amico di Totti.

Secondo qualcuno addirittura Cristiano sarebbe sulle Dolomiti, dove si trova in questi giorni Ilary, proprio insieme alla conduttrice bionda, che continua a viaggiare per tenenersi lontana il più possibile dal clamore mediatico, che la rottura con Francesco ha scatenato. Per chi segue i gossip, però, il nome di Cristiano Iovino non è proprio sconosciuto, anzi. " Questo tizio lo aveva usato (a livello mediatico) anche Giulia de Lellis per deviare l'attenzione dalla vera persona che allora stava frequentando… ", ha riferito un'utente Instagram, commentando la notizia del presunto flirt tra Ilary e l'aitante pr.

In effetti, guardando indietro nel tempo, il nome di Iovino è stato più volte al centro dei gossip, accostato in più di un'occasione alle bellezze della televisione e del web nostrano. Nel 2018 ebbe un flirt con l'ex ballerina di Amici, Sabrina Ghio, poi si parlò di un coinvolgimento con l'influencer Giulia De Lellis, fino alla relazione con Zoe Cristofoli, ex di Corona e attuale compagna del giocatore del Milan, Theo Hernandez, e al fidanzamento con Mariana Rodriguez, nel 2021. Un nome chiacchieratissimo per un flirt, che rimane solo una voce tra le tante che si stanno diffondendo negli ultimi giorni.