La Clerici e quell'imbarazzo in tv ​"Inizia per c..., problemi se amari"

A decretare ufficialmente il ritorno in televisione di Antonella Clerici ci voleva il gioco dei doppi sensi. La conduttrice è tornata alla guida di un nuovo programma - "È sempre mezzogiorno" - e non poteva mancare il battesimo del piccolo schermo con la gag imbarazzante. Durante il nuovo quiz telefonico con gli spettatori da casa, la Clerici ha posto una domanda "scivolosa" ai concorrenti, scatenando l'imbarazzo generale. Solo dopo però la conduttrice si è accorta del tiro mancino che gli autori le avevano giocato.

Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo Antonella Clerici è tornata a occupare la fascia della pausa pranzo con un nuovo programma culinario su Rai Uno. Elisa Isoardi ha ceduto (di nuovo) il testimone alla Clerici, che da lunedì ha ripreso il suo posto sul piccolo schermo con "È sempre mezzogiorno". Tra ricette, consigli culinari e immancabili gare tra cuochi nel programma della popolare conduttrice non poteva mancare il momento quiz telefonico. Ed è proprio qui che Antonella Clerici è stata protagonista di un siparietto imbarazzante. Tutta colpa degli autori che, come avvenne già nel 2019, l'hanno messa davanti a una domanda dall'evidente doppio senso, colto però solo dopo dalla presentatrice.