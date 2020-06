Isoardi in lacrime nell’ultima puntata de La Prova del cuoco: "Spero non sia un addio"

Lacrime calde scendono dalle guance di Elisa Isoardi nell’ultima puntata de La prova del cuoco che segna la chiusura dello storico programma ideato venti anni fa da Antonella Clerici che fu anche la protagonista di tante stagioni della fortunata trasmissime.

Quando poi la Clarici decise di lasciare, ecco che a sostituirla arrivò Elisa Isoardi che proveniva dai programmi della mattina di Rai Uno, e che prese le redini della trasmissione che per tanti anni ha accompagnato gli italiani fino all’ora di pranzo. Impossibile non commuoversi per lei che a questo programma ha dedicato molto tempo ed energia. E forse proprio per questo le lacrime hanno preso il sopravvento.

“ Ringrazio tutto lo studio, la regia, la fotografia, trucco e parrucco – ha detto la Isoardi – e poi ancora la scenografia, l’arredamento, quello che vedete attorno a noi, la cucina di servizio, l’attrezzeria e la produzione Rai, Endemol e tanti altri. Saluto tutta la famiglia che da vent’anni realizza questo programma con passione ”. Poco prima di annunciare il vincitore della sfida ha aggiunto:

“ Siete stati fantastici, oggi non piango stranamente, forse perché ancora devo rendermi conto della cosa. Mi dispiace perché era bello, perché compiva vent’anni e perché mi porto nel cuore il sorriso di tutti. Grazie per quello che mi avete dato, spero che questo sia un arrivederci e non un addio ”, continua.

Ma la previsione di non piangere non si è avverata, perché dopo la clip del saluto con i cuochi, Elisa si è commossa ed è stata consolata da Claudio Lippi, suo partner nel programma. “ Tutti abbiamo vissuto in maniera molto triste il fatto di non essere arrivati al 3 ottobre – ha ammesso Lippi -. Un ringraziamento particolare voglio farlo a Elisa, con la quale è nata non solo un’amicizia, ma un grande rapporto ”

Ironia del caso, La prova del cuoco verrà sostituita dal il nuovo programma di Antonella Clerici ambientato nella sua casa in mezzo ai boschi dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Quasi un cambio di staffetta tra le due presentatrici che in questi anni hanno preso e lasciato (accompagnate da qualche polemica) i programmi della stessa fascia oraria di Rai Uno.